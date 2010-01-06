ارائه روشی برای بهبود کیفیت محصولات الکترونیکی توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس رضا عوض محمدی مجری طرح هدف از این پژوهش را به دست آوردن یک روش تحلیلی برای مدل سازی اثر ذرات نانومتری درون بستری ارتجاعی ذکر کرد و گفت: در سالهای اخیر، مسائلی چون حفره استوانه ای در محیط بی نهایت حل شده بود ولی‌ مسئله حفره استوانه ای در نیم فضا حل نشد لذا در این پژوهش با محدود کردن فضای اطراف حفره نانومتری در یک جهت، مسئله جدیدی را حل کردیم.

وی به نحوه انجام این پژوهش اشاره کرد و افزود: ابتدا روابط موجود برای اثرات سطح در مقیاس نانو را به دست آوردیم. در این روابط، معادلات تعادل برای سطح استوانه ای که دارای شعاع نانومتری است نوشته شد. در واقع این روابط مقدار تنش در یک طرف سطح را با وارد کردن تنش سطحی مرتبط کرده که مقدار آن وابسته به کرنش سطحی و خواص سطح است. مقدار این تنش سطحی با بزرگ کردن شعاع سطح به سمت صفر میل کرده و روابط به همان روابط کلاسیک منتهی‌ شدند.

محمدی ادامه داد: در ادامه از حل تحلیلی برای مواد دارای ناهمگنی (بدون در نظر گرفتن اثرات سطح) استفاده کردیم. در این حل میدان تنش در اطراف یک حفره استوانه ای بدون در نظر گرفتن اثرات سطح به دست آمد. در مرحله بعد مسئله با در نظر گرفتن شرایط مرزی اثرات سطح حل شد و در نهایت حل کامل مسئله حاصل شد.

این پژوهشگر با اشاره به نتایج به دست آمده از این تحقیق اظهار داشت: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثرات سطح می تواند مقادیر تنش را به صورت محسوسی برای شعاع های کمتر از ۲۰ نانومتر تغییر دهد.

‌محمدی با بیان اینکه در حال حاضر، بسیاری از صنایع مشغول تهیه مواد الکترونیکی‌ بسیار ریزنانومتری هستند، افزود: مشکل بزرگی که در همه این صنایع وجود دارد ناهمگنی هایی با مقیاس نانو است که کارکرد کلی این وسایل را تحت شعاع قرار داده است لذا مطالعه اثرات این ناهمگنی های بسیار ریز می تواند موجب بهبود کیفیت این وسایل شود.