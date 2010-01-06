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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۹:۵۴

تکواندو قهرمانی جهان/

کره جنوبی برای ششمین بار میزبان مسابقات جهانی شد

کره جنوبی برای ششمین بار میزبان مسابقات جهانی شد

فدراسیون جهانی تکواندو میزبانی بیستمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان در سال 2011 را به کشور کره جنوبی واگذار کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، کره جنوبی تاکنون 5 دوره میزبانی رقابتهای جهانی را برعهده داشته که چهار دوره در سئول و یک دوره را نیز در جزیره جیجو برگزار کرده است.

فدراسیون جهانی در جدیدترین تصمیم خود میزبانی بیستمین دوره این رقابتها در سال 2011 را به این کشور واگذار کرد که قرار است در آگوست همان سال در شهر تاریخی "گوانگژو" برگزار شود.

رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان در سال 1973 و به میزبانی سئول آغاز شد. کره جنوبی که در تمامی 16 دوره گذشته عنوان قهرمانی جهان را کسب کرده دومین دوره را نیز در سال 1975 میزبانی کرد.

این کشور در سالهای 1987(هفتمین دوره) ، 1989(نهمین دوره) و 2001 (پانزدهمین دوره ) نیز میزبان رقابتهای قهرمانی جهان بوده است. 

کد مطلب 1012164

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