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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۸:۲۷

با همکاری خبرگزاری مهر/

همایش بین المللی زنان محجبه جهان اسلام در خرم آباد آغاز شد

همایش بین المللی زنان محجبه جهان اسلام در خرم آباد آغاز شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: همایش بین المللی زنان موفق و محجبه جهان اسلام با حضور مهمانانی از 13 کشور دنیا صبح چهارشنبه در تالار شهید آوینی اداره ارشاد خرم آباد آغاز به کار کرد.

دبیر همایش بین المللی زنان موفق و محجبه جهان اسلام در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: برای برگزاری این همایش بین المللی بیش از 15 دستگاه اجرایی همکاری داشته اند که سازمان ملی جوانان کشور، خبرگزاری مهر، استانداری لرستان، استانداری قم، فرمانداری خرم آباد، شهرداری خرم آباد و... از جمله این  دستگاهها و نهادها هستند.

لیلا بیگدلو تصریح کرد: این همایش بین المللی دارای بخشهای مختلفی است که در مجموع می توان آن را یک حرکت و برنامه فرهنگی جامع دانست.

وی برگزاری همایش، جمع آوری کمپین 10 میلیون امضایی، رونمایی از سایت زن مسلمان و سخنرانی زنان خارجی مسلمان شده را از جمله بخشهای این برنامه فرهنگی برشمرد و از استقبال جوانان و بانوان لرستانی از اولین روز این برنامه خبر داد.

دبیر همایش همچنین از حضور برخی مسئولان تراز اول امور بانوان کشور در این همایش یکروزه خبر داد و گفت: معاون پرورشی و تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش و معاون تشکلهای مرکز امور بانوان ریاست جمهوری به همراه هیئتی از نهاد ریاست جمهوری از جمله مهمانان این همایش هستند.

کد مطلب 1012167

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