دخالت اعراب در عراق؛ از هتاکی به مرجعیت و اهل بیت تا اعزام تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی "خبر" عراق، "حیدر الجورانی" با تاکید بر دخالت کشورهای عربی در عراق گفت : برخی کشورهای عربی قاتلان و تروریستها و وسایل بمبگذاری شده را آماده و به عراق ارسال می کنند و برخی دیگر فتاوای تکفیری صادر و از تروریستها حمایت می کنند و برخی دیگر رسانه های هدفمند و مغرض بر ضد عراق راه اندازی کرده اند.

این عضو ائتلاف ملی عراق تاکید کرد حکومت عربستان از اهانتهای خطبا و ائمه مساجد در عربستان به علما و مراجع شیعی عراق حمایت می کند.

وی افزود : حکومت سعودی موضع قاطعانه و سرسختانه ای در این زمینه اتخاذ نمی کند، عراق با بحران بزرگی روبرو است و برخی کشورهای عربی قاتلان و تروریستها و خودروهای بمبگذاری شده را آماده و برخی کشورها فتاوای تکفیری صادر می کنند و برخی رسانه های مغرض را مدیریت می کنند که همه این موارد بر جامعه عراق تاثیر می گذارد.

وی گفت : گروهی در حکومت عربستان از تروریستها و قاتلان حمایت مالی می کنند و این لکه ننگی بر پیشانی کسانی است که می گفتند حکومت عربستان حامی عراق است.

جورانی افزود : پادشاه عربستان هیچ اعتنایی به فتاوای تکفیری نمی کند و اقدامی برای جلوگیری از صدور آن انجام نمی دهد.

وی گفت : ما خواهان اقدام عملی هستیم نه شعار، حکومت عربستان باید با قاطعیت با این تکفیریها مقابله کند.

نماینده پارلمان عراق خاطر نشان کرد : حمایت یک کشور همسایه از تکفیریها که ادعای پیشقراولی کشورهای اسلامی را دارد، باعث تاسف و ناامیدی است.

جورانی گفت : حکومت عربستان باید به جای حمایت از تکفیریها به تقریب بین مذاهب اسلامی کمک کند.

اخیرا محمد العریفی یکی از علمای دربار سعودی اظهاراتی گستاخانه بر ضد مراجع شیعه عراق و پیروان اهل بیت(ع) بیان کرد و به مقام علمای عظام شیعه اهانت کرد.

پارلمان عراق نیز در بیانیه ای توهین "محمد العریفی" از شخصیتهای فرقه وهابی به آیت الله سیستانی را محکوم کرد و از ریاض خواست که موضع آشکار و قاطعی را در برابر وی اتخاذ کند.

در این بیانیه از عربستان سعودی خواسته شده است که مانع یاوه گویی هایی که آتش اختلافات طائفه ای را تشدید می کند، شود.

نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز با محکوم کردن اهانتهای وهابیون کینه توز به مراجع شیعه و در راس آنها آیت الله العظمی سیستانی از حکومت عربستان خواست به گستاخی ها پایان دهد.

خاطرنشان می شود العریفی در خطبه نماز جمعه اخیرش در مسجد البواردی در ریاض با عنوان "داستان حوثی ها" با گستاخی هر چه تمام تر، اظهارات وقیحانه ای را بر ضد آیت الله سیستانی بر زبان راند و بار دیگر پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) را تکفیر کرد.

وی درخواست برخی طرفها از آیت الله سیستانی را برای میانجیگری به منظور حل بحران داخلی یمن به تمسخر گرفت و مرجع عالیقدر تشیع در عراق را با الفاظ و القاب زشت و زننده مورد خطاب قرار داد تا بار دیگر عمق کینه و خصومت فرقه وهابی با مکتب اهل بیت(ع) و پیروان آن را نشان دهد.