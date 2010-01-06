سفر هیئت نظامی صهیونیستی به انگلیس لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیست یدیعوت آحارونوت، در پی لغو این سفر وزارت امور خارجه اسرائیل روز گذشته از دولت انگلیس خواست تا تضمین های لازم برای سفر افسران و مقام های ارشد ارتش این رژیم به آن کشور را بدهد.

"دانیل آیالون" معاون وزیر خارجه رژیم صهیونیستی گفت:" در صورتی که چنین تضمین هایی به ما داده نشود و لندن نیز قوانین خود را تغییر ندهد، هیئت های نظامی ما نمی توانند به سفر به انگلیس کنند و این امر روابط دو طرف را تحت الشعاع قرار خواهد داد".

پیشتر در همین رابطه دادگاهی در انگلیس، حکم بازداشت زیپی لیونی وزیر امور خارجه این رژیم در زمان جنگ غزه را صادر کرده بود که این اقدام تنش هایی را بین دو طرف ایجاد کرد.

این مسئله موجب اعتراض تل آویو شد و این رژیم سفیر انگلیس در تل آویو را احضار کرده بود.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل نیز در بیانیه ای معرفی ایهود اولمرت، ایهود باراک و زیپی لیونی به عنوان جنایتکار جنگی را غیر قابل قبول توصیف کرد.

گرچه دیوید میلی باند وزیر خارجه انگلیس تلاش هایی را برای لغو احکام قضایی علیه مقام های اسرائیل صورت داده اما این تلاش ها تاکنون تضمینی برای ورود آزادانه این مقامات و بدون ترس از محاکمه آنها به انگلیس نبوده است.