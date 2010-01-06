"فرهنگ شعر نو" همچنان بدون ناشر است

دکتر یوسف عالی عباس‌آباد نویسنده و پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تالیفات اخیرش گفت: طرح تحقیقاتی "مثلهای سمنانی" را به سفارش دانشگاه پیام نور به پایان رسانده و درخواستی مبنی بر واگذاری مجوز چاپ کتاب به مولف را به دانشگاه داده‌ام که در صورت واگذاری این مجوز برای چاپ آن با ناشر صحبت خواهم کرد.

وی با اشاره به اینکه این طرح 250 صفحه‌ای دارای مقدمه‌ای است که در آن مباحثی درباره زبان و فرهنگ سمنانی توضیح داده شده است بیان کرد: بیشتر کتابهایی که درباره مثلهای سمنانی نوشته شده‌اند توجه‌شان به مثلهای فارسی است که به گویش سمنانی ادا شده‌اند و کمتر مثلهایی که ریشه آنها در زبان سمنانی است و اصالتا سمنانی هستند آورده شده است.

این استاد ادبیات دانشگاه پیام نور تاکید کرد: من در این اثر که یکسال وقت صرف نگارش آن کرده‌ام فقط مثلهای سمنانی را گردآوری کرده ام و برای انتخاب آنها ریشه‌ها و نشانه‌های زبان شناختی آنها را در زبان و گویش سمنانی مدنظر قرار داده‌ام و در مورد مثلهایی که در ریشه آنها شک داشتم به فرهنگها و منابع فارسی‌زبان مراجعه کردم.

عالی عباس آباد افزود: آن تعداد مثل که در ریشه آنها شک داشتم اگر در منابع فارسی بدانها اشاره شده بود آنها را نیاورده و آن تعدادی که در منابع فارسی اشاره‌ای به آنها نشده بود به عنوان مثلهای سمنانی پذیرفتم.

به گفته وی در این تحقیق 300 مثل با شرح و توصیف واژه‌ها، ترکیبات و اصطلاحات به صورت الفبایی آورده شده است.

هویت ملی در شعر معاصر بررسی می‌شود

این پژوهشگر درباره اثر دیگرش به نام "هویت ملی در شعر معاصر" که آن هم طرحی تحقیقاتی است گفت: این کار به سفارش موسسه مطالعات ملی آغاز شد و در حال حاضر توسط همین موسسه زیرچاپ قرار گرفته است. در این کتاب 300 صفحه‌ای آثار چهار شاعر معاصر شامل ملک‌الشعرای بهار، محمدحسین شهریار، مهدی اخوان ثالث و محمدرضا شفیعی کدکنی بررسی شده است.

این فرهنگ‌نویس در تکمیل توضیحات خود تصریح کرد: این کتاب 4 فصل دارد که هر یک از فصلهای آن به یک شاعر و آثارش اختصاص دارد و در نهایت یک جمع‌بندی از بررسی شاعر و شعرش با توجه به مولفه‌های اجتماعی، دینی، فرهنگی، تاریخی و .. ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه 4 مقاله از 4 فصل این کتاب استخراج شده که تا کنون دو مقاله آن در نشریات مختلف به چاپ رسیده و دو اثر دیگر نیز به زودی در نشریات منتشر خواهد شد توضیح داد: در این اثر شعر شاعران نامبرده بر اساس مولفه‌های متعددی که برساخته از مفاهیمی شامل تاریخ، زبان، فرهنگ و دین و زیرمجموعه‌های آنها مانند موسیقی، معماری، آداب و رسوم و ... است مورد کنکاش قرار گرفته است. برای این کار همه شعرها و نیز آثار غیرمنظوم این شاعران بررسی شده است.

قیمت بالای"فرهنگ شعر نو" و عدم پذیرش ناشران

عالی عباس‌آباد درباره کتاب دیگرش به نام "فرهنگ شعر نو" که مدتی است به پایان رسیده ولی هنوز ناشری برای آن پیدا نشده است گفت: در این کتاب 5 هزار صفحه‌ای آثار شاعران معاصری مانند نیما یوشیج، احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، محمدرضا شفیعی کدکنی، نادر نادرپور، نصرت رحمانی، سیاوش کسرایی، مفتون امینی، فریدون توللی، فریدون مشیری و یدالله رویایی بررسی شده است.

این نویسنده اضافه کرد: همچنین در این فرهنگ درباره تمامی ترکیبات، واژه‌ها، تلویحات و ... که در شعر این شاعران نیاز به شرح و وصف داشته توضیحاتی آورده شده است.

به گفته وی تا کنون ناشران خصوصی علیرغم اذعان به ارزش ادبی این فرهنگ به دلیل مسائل مالی و قیمت بالایی که برای این مجموعه باید در نظر گرفت که در فروش آن تاثیر منفی دارد از پذیرش چاپ آن خودداری کرده‌اند.

عالی در پایان گفت: ویرایش جدیدی از دو کتاب دستور زبان فارسی (1) و (2) دانشگاههای پیام نور سراسر کشور را زیر چاپ دارم همچنین دو راهنما برای این دو کتاب با همکاری دکتر حسن انوری نوشته‌ایم که احتمالا نشر قطره آنها را منتشر می‌کند. همچنین من و آقای انوری راهنمای دیگری هم برای فارسی عمومی نوشته‌ایم که به زودی منتشر می‌شود.