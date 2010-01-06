این مدرس تئاتر درباره فعالیتهای خود در زمینه آموزش و پژوهش به خبرنگار مهر گفت: در حال برگزاری کارگاههای "تئاتر خلاق" در فرهنگسرای بهمن و خانه تئاتر هستم. سه جلسه از این کارگاهها سپری شده و سه جلسه دیگر باقی مانده است. تئاتر خلاق همه گروههای سنی و ردههای مختلف کاری در اجتماع را در بر میگیرد. زیرا تئاتر خلاق ریشه در فطرت انسانها دارد و همه با آن سر و کار دارند.
کیانیان با اشاره به برگزاری کارگاه "تئاتر خلاق" خانه تئاتر ویژه فعالان و اعضای انجمن تئاتر کودک و نوجوان گفت: بعد از برگزاری این کارگاه قصد دارم روی چند طرح پژوهشی کار کنم. یکی از این طرحها "تئاتر خانگی" است که در آن پدر و مادر میتوانند در منزل با فرزندانشان تئاتر کار کنند. همچنین "تئاتر آموزش و پرورش" طرح دیگری است که روی آن کار خواهم کرد.
وی افزود: در حال حاضر در آموزش و پرورش تنها روی یک نوع تئاتر کار میشود در حالی که تئاتر در مدارس و مهد کودکها انواع و اقسام دارد. ما میتوانیم تئاترهای درسی نیز داشته باشیم یعنی بچهها کتابهای درسی خود را به تئاتر تبدیل کنند. تئاتر این قدرت را دارد که بتوان از طریق آن هر ارزشی را به اقشار مختلف جامعه منتقل کرد.
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