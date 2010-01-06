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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۹:۱۷

بارسلونا در آستانه حذف از مسابقات جام حذفی اسپانیا قرار گرفت

بارسلونا در آستانه حذف از مسابقات جام حذفی اسپانیا قرار گرفت

تیم فوتبال بارسلونا سه شنبه شب در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال اسپانیا (کوپا دل ری) مقابل سویا تن به شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در حضور 20 هزار تماشاگر در ورزشگاه "نیوکمپ" برگزار شد تیم فوتبال بارسلونا با نتیجه 2 بر یک مقابل میهمان خود شکست خورد.

زلاتان ابراهیموویچ در دقیقه 74 گل بارسا را به ثمر رساند و برای سویا، دیه گو کاپل (60) و آلوارو نگردو (75 - پنالتی) گلزنی کردند.

دیدار برگشت این دو تیم در تاریخ 20 ژانویه (30 دی) در ورزشگاه "رامون سانچز پیزخوان" برگزار خواهد شد.

مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
چهارشنبه 16 دی
* سلتاویگو - ویارئال
* والنسیا - دپورتیوو لاکرونا
* آلکورون - راسینگ سانتاندر
* رکرتیوو هوئلوا - آتلتیکو مادرید

پنج شنبه 17 دی
* هرکولس - اوساسونا
* رایو وایکانو - رئال مایورکا
* مالاگا - ختافه

کد مطلب 1012187

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