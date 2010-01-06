۱۶ دی ۱۳۸۸، ۹:۴۰

در سال 2010 ؛

3 هزار نظامی نیروی هوایی آمریکا به افغانستان اعزام می شوند

در پی اعلام راهبرد جدید آمریکا در افغانستان مبنی بر افزایش شمار نظامیان رئیس ستاد مشترک نیروی هوایی آمریکا از احتمال اعزام دستکم سه هزار نفر از اعضای نیروی هوایی در سال 2010 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "نورتون شوآرتز" در گفتگو با "ایر فورس تایمز" گفت: در پی دستور "باراک اوباما" برای افزایش شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان حدود 3 تا سه هزار و 500 نفر از اعضای نیروی هوایی در سال 2010 به این کشور جنگ زده اعزام می شوند.

در این گفتگو که متن آن روز سه شنبه منتشر شد، آمده است که سه هزار نظامی اعزامی به افغانستان تنها در داخل خاک این کشور مستقر می شوند.

اوباما شامگاه سه شنبه 10 آذردر سخنرانی خود برای اعلام راهبرد جدید در افغانستان در جمع دانشجویان دانشکده نظامی ارتش آمریکا در وست پوینت همچنین بر اعزام 30 هزار نظامی جدید به این کشور تاکید کرد.

