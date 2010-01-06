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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۹:۳۲

یک تحلیلگر آمریکایی :

ایران دخالتی در امور عراق ندارد

ایران دخالتی در امور عراق ندارد

یک تحلیلگر آمریکایی این اتهام که ایران در امور عراق دخالت می کند، را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس، "جین عرّاف" یکی از گزارشگران کهنه کار "وال استریت ژورنال" در سخنرانی خود در شورای روابط خارجی آمریکا گفت: تا آنجا که ما می دانیم ایران در سیاست عراق دخالتی ندارد.

وی در عین حال افزود: البته ایران نفوذ مهمی درعراق دارد و این به دلیل روابط دیرین دو کشور و کمک های مالی است که ایران در عراق صورت می دهد.

عراف همچنین اعلام کرد: ایران احتمال دارد در روند انتخابات پارلمانی عراق در ماه مارس نقشی را ایفا کند اما در حال حاضر نمی توانیم ببینیم که ایران در صدد ساماندهی و هماهنگ کردن سیاست در عراق باشد.

 

کد مطلب 1012192

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