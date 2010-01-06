حمایت از سرمایه گذاری موجب توسعه اقتصادی گلستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس پوریانی صبح چهارشنبه در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان افزود: براساس اصل 44 و واگذاری بخشهای دولتی به خصوصی باید از این بخش حمایت کرد تا تحولی در اقتصاد استان صورت گیرد.

وی اظهار داشت: بیشتر بزهکاری ها و ناهنجاری های موجود در جامعه از قبیل طلاق، سرقت، کلاهبرداری و .. ناشی از بیکاری است و کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان از اجرای طرحهای بزرگ سرمایه گذاری در استان حمایت می کند.

پوریانی اجرای طرح هتل پنج ستاره پارنیا در گرگان را از موفق ترین طرحها در راه سرمایه گذاری در استان برشمرد و گفت: این طرح به گفته مدیران این پروژه برای 350 نفر تاکنون شغل ایجاد کرده است و در آینده نیز برای بیش از هزار نفر شغل ایجاد می کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان بیان داشت: دستگاه قضایی استان و کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری تمام سعی خود را براین گذاشته که حمایت قضایی و قانونی از سرمایه گذاران کند.

تضمین سلامت و امنیت اقتصادی سرمایه گذاران، تلاش برای کاهش خطرپذیری سرمایه گذاری در استان، شناسایی چالشها و موانع سرمایه گذاری از جمله اهداف تشکیل کمیته حمایت از سرمایه گذاری است.