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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۹:۱۴

کاهش طول تحصیل و افزایش ترمها/

شاخصهای طرح آمایش سرزمین در آموزش عالی تا فروردین89 تدوین می‌شود

شاخصهای طرح آمایش سرزمین در آموزش عالی تا فروردین89 تدوین می‌شود

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: چارچوبها و شاخصهای طرح آمایش سرزمین در آموزش عالی تا فروردین 89 مشخص می شود و برای عملیاتی شدن این طرح کارگروههای استانی متشکل از دانشگاههای استان، استانداریها، وزارت صنایع و وزارت کار تشکیل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی برزویی سه شنبه شب در حاشیه سی و هشتمین گردهمایی معاونین آموزش دانشگاهها در جمع خبرنگاران با اشاره به تاکیدات معاونین آموزشی برای اجرای طرح آمایش سرزمین گفت: تضمین اجرایی طرح برای این منظور که با تغییر مدیریتهای طرح آمایش سرزمین دچار تغییر نشود مورد تاکید معاونین آموزشی بود از این رو پیشنهاد شد که این طرح در مراجعی به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه اجرایی شدن این طرح بدون حمایت دستگاههای اجرایی عملیاتی نمی شود گفت: دستگاهها باید نیازهای خود را تعریف کنند تا ما بر اساس این نیازها ظرفیت آموزش عالی را تعیین کنیم.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی تاکید کرد: در طرح آمایش سرزمین نباید استقلال دانشگاهها خدشه‌دار شود از این رو وزارت علوم باید نقش نظارتی ایفا کند و در این امور دانشگاهها تصدی گری مستقیم نداشته باشد.

وی افزود: در طرح آمایش سرزمین می خواهیم توسعه آموزش عالی هر استان را در بازه زمانی چند ساله تعیین کنیم. در این طرح توسعه مراکز جدید آموزش عالی، اصلاح وضعیت موجود آموزش عالی، توسعه رشته های جدید، توسعه پژوهش، توسعه دانشگاهی اعم از دولتی و غیردولتی، ظرفیت و پذیرش دانشجو را مدنظر قرار می دهیم.

برزویی همچنین اضافه کرد: در این طرح اسناد بالادستی کشور را نیز به جز بحثهای استانی در نظر می‌گیریم. همچنین دوره های نوبت دوم، آموزش عالی در دستگاههای اجرایی، کاهش دوره‌های تحصیلی و افزایش ترمهای تحصیلی را در طرح جامع آمایش سرزمین در نظر می گیریم.

کد مطلب 1012195

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