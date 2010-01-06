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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۹:۰۶

آغاز عملیات ساخت هواپیمای پهن پیکر ایرانی از اوایل سال آینده

آغاز عملیات ساخت هواپیمای پهن پیکر ایرانی از اوایل سال آینده

رئیس سازمان صنایع هوایی کشور از آغاز عملیات ساخت هواپیمای پهن پیکر در ایران از اوایل سال آینده خبر داد.

منوچهر منطقی در گفتگو با مهر گفت: به منظور بدست آوردن مهارتهای لازم برای ساخت و طراحی هواپیماهای پهن پیکر باید در 3 مرحله تعمیر ، گسترش تعمیرات و بهینه سازی شروع به کار کنیم.

وی با بیان اینکه امروز توان تعمیر اساسی هواپیما در داخل کشور را بدست آورده ایم، اظهار داشت : باید این توان را در انجام تعمیرات برای موتورهای سنگین تر گسترش دهیم و در نهایت آن را بهینه سازی کنیم که برخی از این عملیاتها نیز هم اکنون در کشور در حال انجام است.

رئیس سازمان صنایع هوایی کشور در ادامه بر لزوم مشارکت وزارتهای صنایع، دفاع ، راه و ترابری و علوم برای ساخت هواپیماهای پهن پیکر در ایران تاکید کرد و گفت: ما برای این کار باید مشارکتهای بین المللی را نیز بدست آوریم که هم اکنون در حال انجام آن هستیم.

منطقی با اعلام اینکه از اوایل سال آینده کار ساخت هواپیماهای پهن پیکر به صورت عملیاتی آغاز خواهد شد، تصریح کرد: هم‌اکنون نیز در راستای رسیدن به این هدف اقداماتی همچون تعمییرات اساسی هواپیماها و طراحی و ساخت هواپیماهای کوچک در کشور انجام می‌شود.  
کد مطلب 1012199

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