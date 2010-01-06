سازمان ملل به تعهدات خود در قبال مرمت اردوگاههای اتباع خارجی عمل نمی کند

محمد رضا حاضر وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به تاسفبار بودن وضعیت معیشتی ساکنان سه اردوگاه اتباع خارجی آذربایجان غربی، اظهار داشت: سازمان ملل تا شش سال گذشته اعتباراتی برای احداث و مرمت اردوگاهها به کشورها اختصاص می داد که متاسفانه در طول سالهای گذشته از مقدار این اعتبار کاسته شد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون 130 میلیون ریال جهت بازسازی لوله کشی آب آشامیدنی این اردوگاهها اختصاص یافته است، افزود: این اعتبار برای مرمت و بازسازی بخشی از لوله کشی آب آشامیدنی اردوگاههای پیرانشهر و سردشت هزینه شد که تنها بخشی از نیازهای این اردوگاهها را تامین کرده است.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری آذربایجان غربی ترکیدگی و فرسوده بودن شبکه آبرسانی به اردوگاه زیوه ارومیه را مهمترین دغدغه اداره امور اتباع استان عنوان کرد و بیان داشت: این ترکیدگی ها باعث نفوذ میکروب به شبکه و به وجود آوردن مشکلات عدیده بهداشتی می شود.

حاضر وظیفه قدمت اردوگاههای سکونت اتباع خارجی را 34 سال عنوان کرد و اظهار داشت: مرمت و بازسازی منازل، اصلاح شبکه های آبرسانی و برق رسانی و شن ریزی کوچه ها مهمترین نیازهای این اردوگاهها است.

وی با اشاره به اینکه اتباع عراقی معارض دولت صدام در سال 54 وارد استان شدند، خاطرنشان کرد: با وجود قطع تخصیص اعتبارات و هزینه های نگهداری اتباع از سوی سازمان ملل همه ساله بودجه لازم پیشنهادی تدوین و ارسال می شود ولی متاسفانه هیچ عکس العملی از سوی این نهاد بین المللی انجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون سه اردوگاه زیوه ارومیه، دلیزه پیرانشهر و بزیله سردشت سکونت اتباع خارجی در سطح آذربایجان غربی فعال هستند، بیان داشت: ارائه آمار تعداد افراد ساکن در این اردوگاهها به دلیل مسائل امنیتی امکان پذیر نیست.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری آذربایجان غربی گفت: متاسفانه افراد ساکن در اردوگاهها بی سوادند و قدرت اشغال ظرفیتهای کاری موجود در استان را ندارند و اغلب به صورت کارگر فصلی در سطح مزارع و باغات استان مشغول به کار می شوند.

وی در خصوص همکاری دستگاههای خدمات رسانی به اتباع ساکن در اردوگاههای استان گفت: در راستای ارتقای سطح زندگی این افراد در زمینه های تحصیلی، ارائه گواهینامه رانندگی، دفترچه بیمه تامین اجتماعی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در چارچوب وظایف هر دستگاه تفاهم نامه ای امضا شده است.

حاضر وظیفه با بیان اینکه 40 مجوز و پروانه ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی از ابتدای سال جاری تا کنون از سوی اداره کل اتباع صادر شده است، اظهار داشت: بانوان ایرانی باید قبل از ازدواج با اتباع خارجی جهت بهره مندی از حقوق اجتماعی نسبت به اخذ مجوزات لازم اقدام کنند.

وی خاطر نشان کرد: از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از 80 نفر به دلیل فراهم شدن زمینه های زندگی راحت در کردستان عراق به کشور خود بازگشته اند.

حاضر ادامه داد: از ابتدای سال جاری سه هزار 615 نفر از اتباع افغانی، پاکستانی، هندی و بنگلادشی برای ورود به اروپا به صورت غیر قانونی وارد استان شده بود دستگیرو پس از طی سیکل اردوگاهی به ممالک خود ترد شده اند.