مباحث اجتماعی توجه عموم را از مقوله فرهنگ دور کرده است

دکتر قاسم پورحسن در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد رابطه سنت، فرهنگ و هویت اظهار داشت: امروز وقتی از فرهنگ سخن می گوییم به طور طبیعی درچارچوب تغییر نگرشهایی که در پرتو خاصگرایی فرهنگی و فرهنگ جهانی صورت گرفته صحبت می کنیم . به همین دلیل مسئله معنا و هویت و سنت در دیدگاهی که گرایش خاصگرایی فرهنگی دارند به فرهنگ درهم تنیده و نزدیک شده یعنی کسانی که معتقد هستند در دنیای امروز فرهنگی وجود ندارد که همه فرهنگها را کنار بزند و فرهنگ مسلط در جامعه انسانها و بشر بشود.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ تبلور سنت و هویت است، اظهار داشت: سه ضلع فرهنگ ، هویت و سنت معنایی را خلق می کنند که در دیدگاه امروز معتقد هستیم همه جوامع دارای فرهنگهای خاص هستند که این فرهنگ خاص در مقابل فرهنگهای جهانی مقاومت می کند.

پورحسن در پاسخ به این سؤال که آیا فرهنگ ایرانی اسلامی در تعارض با فرهنگ غرب است، گفت: فرهنگها در ذات هیچ تقابلی با یکدیگر ندارند، یعنی هیچ فرهنگی فرهنگ دیگری را کنار نمی زند مگر آنکه اغراض و مقاصد دیگری در فرهنگ اعمال بشود.

وی یادآور شد: ذات فرهنگ جزم پذیر و هضم پذیر است یعنی به طور معمول فرهنگ همچون علم عمل می کند هرجا که یک فرهنگ نیرومند را ببیند در واقع از او بهره می برد . اصالت فرهنگ مربوط به ذات بشر و نوع بشر است هویت نیز مربوط به ذات بشر است به همین دلیل است که ذات فرهنگها با هم تقابلی ندارند .

پورحسن در مورد میزان نیاز ما به بحثهای نظری نیز گفت: بحثهای سیاسی و اجتماعی توجه را از مقوله فرهنگ دور می کند ، اهمیت بحثهای نظری فرهنگی کمتر از اهمیت بحثهایی که امروز ما در ساحت اجتماعی، سیاسی و اقتصاد داریم نیست و بلکه بیشتر است .

وی با یادآوری اینکه هنوز نتوانسته ایم یک بحث و تعریف منسجمی از فرهنگ مطرح کنیم، افزود: امروزه ما بیش ازهر زمان دیگری علاوه بر اینکه باید طریقه و شیوه به کار بستن ارزشهای فرهنگی در جامعه را مورد توجه قرار دهیم بحثهای نظری فرهنگ را نیز باید در نظر داشته باشیم.