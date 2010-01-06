جذب دو هزار میلیارد ریال اعتبار برای طرحهای خوداشتغالی خراسان شمالی

اردشیر بهلولی به خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: این تسهیلات برای اجرای چهار هزار و 53 طرح زودبازده و اشتغالزا در استان خراسان شمالی پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: با اجرای این طرحها برای هفت هزار و 894 نفر بیکار در استان خراسان شمالی ایجاد اشتغال شده است.

دبیر شورای اشتغال استان خراسان شمالی گفت: در این استان کارآفرینان 13 هزار طرح اشتغالزا را در قالب طرحهای زودبازده به شورای اشتغال ارائه کردند که شورای اشتغال 11 هزار و 160 طرح زوبازده را پس از بررسی از لحاظ فنی و توجیه اقتصادی به بانکهای عامل معرفی کرده است.

بهلولی گفت: بانکهای عامل هشت هزار و 748 طرح مصوب شورای اشتغال را پس از تایید نهایی با کارآفرینان آن قرارداد برای پرداخت تسهیلات منعقد کردند که در صورت تکمیل طرح برای 16 هزار بیکار این استان ایجاد اشتغال می شود.

وی اضافه کرد: براساس بررسی مرکز آمار ایران در آخرین بررسی انجام شده نرخ بیکاری در استان خراسان شمالی 6.2 درصد رسیده است که به نسبت سال گذشته یک درصد نرخ بیکاری در استان افزایش یافته است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان خراسان شمالی گفت: برای تسریع در اجرای طرحهای زودبازده در استان 200 میلیارد ریال اعتبار شناور در اختیار این سازمان قرار گرفته که با همکاری بانک صادرات استان این تسهیلات نیز برای اجرای طرحهای زودبازده هزینه می شود.

بهلولی گفت: براساس قرارداد منعقده با بانک صادرات استان یک سوم این اعتبار از سوی سازمان کار و امور اجتماعی استان و بقیه نیز از منابع این بانک تامین و در اختیار کارآفرینان قرار می گیرد.