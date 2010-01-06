کمبود 10 هزار نیرو در مرکز فوریتهای پزشکی کشور

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا معصومی صبح چهار شنبه در جمع خبرنگارن در بیرجند، از فعالیت 10 هزار نیرو در مرکز فوریتهای پزشکی کشور خبر داد و افزود: این میزان با انجام اضافه کاری معادل فعالیت 14 هزار نفر را انجام می دهند.

وی پایه گذاری اورژانس پیش بیمارستانی در ایران را از سال 1353 عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به تخصصی بودن این حوزه هنوز بسیاری از کشورها جرات ورود به این حوزه را پیدا نکردند.

معصومی به فعالیت چهار دانشکده تکنسین فوریتهای پزشکی در سال 1384اشاره کرد و ادامه داد: هم اکنون این تعداد به 38 دانشکده در سطح کشور افزایش یافته است.

وی با اشاره به برنامه پنجم توسعه، پوشش جاده های فرعی را از برنامه های این مرکز در برنامه پنجم توسعه دانست و عنوان کرد: طول جاده های اصلی کشور حدود 28 هزار کیلومتر و جاده های فرعی حدود 150 هزار کیلو متر است.

معصومی از انجام یک میلیون و 600 هزار ماموریت از سوی این مرکز در سراسر کشور طی سال گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد بیش از 950 هزار مورد مربوط به ماموریتهای جاده ای است.

وی در خصوص ماموریتهای انجام شده در سال جاری، تصریح کرد: در نیمه نخست امسال بیش از 970 هزار ماموریت توسط کارکنان مرکز حوادث و فوریت های پزشکی در سراسر کشور انجام شده است.

معصومی با بیان اینکه بودجه امسال این مرکز 120 میلیارد تومان بوده است، خاطر نشان کرد: مقرر شده است 52 میلیارد تومان کسری بودجه این مرکز در پایان سال جبران شود.

مدیرکل مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در پایان به محقق شدن آمار و اهداف مورد نظر در برنامه چهارم توسعه اشاره کرد و یادآور شد: تا پایان سال گذشته در بیشتر مناطق کشور به جز تهران به استانداردهای لازم زمانی در رسیدن به بالین بیمار و مصدوم رسیده ایم.