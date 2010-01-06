تنها 18 درصد دانشجویان کشور در دانشگاههای دولتی درس می خوانند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادری منش صبح چهارشنبه در سی و هشتمین گردهمایی معاونین آموزشی دانشگاهها در دانشگاه خلیج فارس گفت: تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی گذشته سه میلیون و 349 هزار و 741 نفر است که از این تعداد 41 درصد در دانشگاههای آزاد، چهار درصد در آموزشکده‌های فنی و حرفه ای، سه درصد در دانشگاه علوم پزشکی، 25 درصد در دانشگاه پیام نور، چهار درصد در دانشگاه جامع علمی کاربردی، 11 درصد در دانشگاههای غیرانتفاعی و 15 درصد در دانشگاههای دولتی تحصیل می کنند.

وی با اشاره به تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی کشور به تفکیک دوره تحصیلی در سال گذشته گفت: از تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 88 - 87، 69 درصد در مقطع کارشناسی، 23 درصد در مقطع کاردانی، یک درصد در دوره دکترای حرفه ای، یک درصد در دوره دکتری تخصصی و 6 درصد در دوره کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.

معاون آموزشی وزیر علوم همچنین درباره آمار دانشجویان دانشگاهها به تفکیک گروه تحصیلی در سال گذشته گفت: بیشترین تعداد دانشجویان کشور در گروه علوم انسانی تحصیل می کنند. آمار این دانشجویان نسبت به کل دانشجویان 46 درصد است.

وی اضافه کرد: همچنین 30 درصد از کل دانشجویان در گروه فنی و مهندسی، 9 درصد در گروه علوم پایه، 6 درصد در گروه کشاورزی و دامپزشکی، 5 درصد در علوم پزشکی و 4 درصد در گروه هنر مشغول به تحصیل هستند.