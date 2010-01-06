ارسال 100 اثر پژوهشی به چهارمین کنگره عاشوراپژوهی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود زارعیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بخشهای جنبی این کنگره افزود: با توجه به استقبالی که در دوره های پیشین از ورود مباحث هنری به کنگره شده بود، امسال نیز یکسری مباحث هنری در کنار کنگره برنامه ریزی شده است به طوری که هم نیات واقفین در ترویج فرهنگ عزاداری و روضه خوانی را در برداشته و هم رویکرد پژوهشی کنگره را تحقق بخشد.

دبیر اجرایی چهارمین کنگره عاشوراپژوهی خراسان رضوی با بیان اینکه مطالعات پژوهشی می تواند به صورت مکتوب و یا تصویری انجام شود، گفت: در این راستا تولید فیلم مستند و برنامه ترکیبی تلویزیونی با رویکرد آسیب شناسی و تحلیل سنت عزاداری و ترویج فرهنگ عزاداری اصیل ایرانی ـ شیعی در دستور کار دبیرخانه قرار گرفت.

زارعیان با اشاره به ارائه بیش از 100 اثر پژوهشی به دبیرخانه کنگره افزود: از آنجا که کنگره رویکرد پژوهشی دارد سعی شده است با ارائه کارهای پژوهشی تصویری، نگاه به پژوهش صرفا در قالب مکتوب منحصر نشده و از تاثیرگذاری تصویر و عینی سازی آن بهره کافی برده شود.

دبیر اجرایی چهارمین کنگره عاشوراپژوهی خراسان رضوی افزود: در این مستند 60 دقیقه ای که به مقایسه تطبیقی آیین عزاداری سنتی و روند تغییر این آیینها در جامعه امروز می پردازد، پای صحبت اساتید حوزه و دانشگاه، وعاظ و مداحان مطرح کشوری نشسته و این مقوله را به طور تخصصی از دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران مورد توجه قرار داده ایم.

وی با اشاره به اینکه رویکرد مستند، بررسی تغییرات رفتاری جامعه در عزاداری هاست، تصریح کرد: با اینکه عزاداری در سطوح مختلف جامعه نفوذ دارد اما در گذشته این آیینها عظمت بیشتری داشته است و در کنار اشک و گریه که اصالت دارد، آیین های عزاداری را نیز در زمینه های ادبی، آیینهای ویژه، معماری، وقف و نذر و... شاهد بودیم اما در زمان حال به نوعی با تغییر طبع نسل امروزی در عزاداری ها مواجه هستیم.

کارگردان مستند عروج پروانه ها گفت: این مستند به آیینهای پیشین عزاداری و برخی رسوم عزاداری نو ظهور که می تواند در ترویج فرهنگ عزاداری اصیل و سنتی میان نسل جوان امروز نقش به سزایی داشته باشد پرداخته است تا فرهنگ زیبا و تمدن غنی ایرانی ـ اسلامی به فراموشی سپرده نشود.

زارعیان ادامه داد: البته بخشی از این تغییرات از اصالت دینی فاصله گرفته که البته با عنایت علما آسیب شناسی شده و روند رو به رشد خود را دنبال می کند و شیوه هایی چون تئاتر، سوگواره های اینترنتی و دیجیتالی، مداحی های صحیح اقدامات مناسبی هستند که به اشاعه این فرهنگ وسیع که ریشه در عرق ملی ـ مذهبی مردم دارد، کمک می کنند.

دبیر اجرایی چهارمین کنگره عاشوراپژوهی خراسان رضوی، احیای فرهنگ سوگواره سنتی و اصیل و آیینهایی که موجب باقی ماندن سوز و گداز در دل شیعیان شده را از اهداف تهیه مستند عروج پروانه ها ذکر کرد و گفت: این مستند علاوه بر بخش گفتگو با کارشناسان شامل تصاویری از مراسمات عزاداری مردم در مشهد و برخی شهرهای دیگر نیز هست.

مستند عروج پروانه ها به کارگردانی مسعود زارعیان، تهیه کنندگی دبیرخانه چهارمین کنگره عاشوراپژوهی خراسان رضوی، تدوین وحید ظریف و تصویربرداری سعید ملتجی هم اکنون مراحل پس از تولید را گذرانده و ساخت آن به زودی به پایان می رسد.

چهارمین کنگره عاشورا پژوهی خراسان رضوی با محوریت عاشورا، عدالت و پیشرفت، هشتم بهمن ماه از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در مشهد برگزار خواهد شد.

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