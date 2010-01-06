حمید تهرانفر در گفتگوی مشروح با مهر به تشریح برخی اقدامات انجام شده در سیستم بانکی و بانک مرکزی پرداخت و از آماده شدن بسته سیاستی- نظارتی سال 89 بانک مرکزی در کمتر از یک ماه آینده و ارائه آن به هیئت دولت خبرداد و اعلام کرد: بانک مرکزی هم اکنون در حال بررسی بسته پولی سال آینده است به نحوی که چارچوب کلی آن آماده شده است.

بسته پولی سال 89 موثر از امسال

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: برخی از موارد بسته سال 88 بانک مرکزی اثر بخشی کمی داشت یا اثر بخشی نداشت، بنابراین بسته سال 89 موثرتر از بسته امسال تدوین خواهد شد.

وی نرخ سود بانکی در نظر گرفته شده برای بسته سال 89 سیستم بانکی را برای عقود مبادله ای 12 درصد - همانند نرخ سود سال 88 - اعلام کرد و افزود: نرخ تورم هدف سال 89 همانند امسال در بسته گنجانده نشده است.

رکود بخش مسکن و فروش نرفتن املاک مازاد بانکها

تهرانفر در مورد آخرین وضعیت فروش اموال و املاک مازاد بانکها اظهارداشت: به دلیل رکود موجود در بخش مسکن و ساختمان، فروش املاک مازاد بانکها رونقی نداشت و بانکها در بسیاری از موارد با فروش املاک و اموال مازاد خود در این شرایط رکودی موافق نبودند.

وی همچنین با بیان اینکه علی رغم تعدد دفعات برگزاری مزایده فروش اموال مازاد، متاسفانه این املاک به فروش نرسید، تصریح کرد: اموال مازاد بانکها چندان زیاد نیست، زیرا اموال بانکها معمولا از تملیک وثایق بدست می آید.

"دورزدن" فرمول نرخ سود بانکی

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود برخی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری با وجود اعلام بانک مرکزی، نرخهای سود تسهیلاتی بالاتر ( حدود 26 - 27 درصد) از ارقام تعیین شده در بسته سال 88 را دریافت می کنند و با تغییر روشهای محاسبه، فرمولهای بانک مرکزی را "دور" می زنند؟ گفت: بانک مرکزی چندین مرتبه این موضوع را بررسی کرده و نسبت به آن حساس است و برخی از مسئولان رده بالای کشوری نیز نسبت به این موضوع حساس هستند.

وی بیان کرد: برخی از موسسات اعتباری که چنین نرخهای سود تسهیلاتی دریافت می کنند، تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند و دارای مجوز فعالیت این بانک نیستند. گرچه این موسسات درخواست مجوز نیز کرده اند، اما بانک مرکزی به دلیل اینکه این موسسات تاکنون وضعیت خود را اصلاح نکرده اند، از ارائه مجوز به آنها خودداری کرده است. برهمین اساس، تا زمانی که این موسسات خود را اصلاح نکنند، بانک مرکزی به آنها مجوز نخواهد داد.

تهرانفر بیان کرد: در بانکداری اسلامی کشور ما، عقود به دو دسته مبادله ای و مشارکتی تقسیم بندی شده است که عقود مبادلهای در بانکها حاصل فروش است و سود آن از قبل قطعی معلوم می شود. برای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و غیره نیزکه در این دسته قرار می گیرند، نرخ سود 12 درصد تعیین شده است که بانکها نیز این عقود را عینا رعایت می کنند و هیچ موردی حاکی از عدم رعایت این نرخها تاکنون مشاهده نشده است.

تسهیلات خودرو با نرخ سود 12 درصد

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به شدت به رعایت نرخ سود بانکی از سوی بانکها نظارت دارد، نرخ سود عقود مشارکتی 12 درصدی را نیز به عنوان برآورد اولیه عنوان و تصریح کرد: سود عقود مشارکتی نیز بر اساس سود حاصله و پس از پایان پروژه تعیین می شود. نرخ سود تسهیلات خرید خودرو نیز 12 درصد تعیین شده است.

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه مردم برای دریافت تسهیلات به بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی مراجعه کند، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بانکها با شرایط بسیار سخت و دریافت تضامین سنگین وام می دهند، عنوان کرد: گرچه به نظر می رسد که منابع بانکها بی نهایت و بی کران است، اما منابع بانکها دارای حدی است.

بانکها در حالت انقباض نقدینگی به‌سر می‌برند

به گفته وی، طی چند سال گذشته به اتکای منابع بانکها تعداد بی شماری از پروژه ها آغاز شده است، بسیاری از آنها نیمه کاره مانده و بدون بازگشت هستند، این در حالی است که بانکها در حالت انقباض نقدینگی به سر می برند. در کشورهای اروپایی و آمریکایی روزانه با تعداد زیاد تبلیغات برای پرداخت وام مواجه می شوید، زیرا بانکها دارای منابع بسیار زیادی هستند.

وی ادامه داد: در کشور ما همه منابع بانکها مصرف شده و باز هم برای دریافت منابع بانکی از سوی تمام بخشها تقاضای مصرف وجود دارد، اما منابع بانکها دیگر تکافو ندارد؛ مگر بانکها چقدر منابع دارند که بتوانیم از محل آن وام پرداخت نمائیم؟

تهرانفر مطرح کرد: مدیریت برنقدینگی بانکها بر عهده خود بانکها است و مدیران بانکها باید نقدینگی آنها را مدیریت نمایند، فضایی که در سیستم بانکی ایجاد شده، فضای مدیریت موثر در بانکها نیست. در فضایی که ایجاد شده، حتی مدیران بانکها توان مدیریت نقدینگی بهینه و مستقل را در درون خود ندارند.

وی عنوان کرد: با توجه به این امر و اینکه بانکها به حد کفایت نقدینگی ندارند، بانک مرکزی نیز نمی تواند از بانکها درخواست کند که در یک زمینه خاص تسهیلات پرداخت کنند و تقاضای افراد را برای نیازهای واقعی پوشش دهند.

اداره مبارزه با پولشویی تشکیل شد

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ آئین نامه مبارزه با جرم پولشویی که نظام بانکی مدتها در انتظار آن بود، از ایجاد اداره ای در بانک مرکزی برای اجرای قانون و آئین نامه مبارزه با پولشویی خبرداد.

رقابت بانکها در اوج

وی در پاسخ به این سئوال که بخش نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در راستای اجرای گفته رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تشدید نظارت عملکرد و فعالیتهای بانکها چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: یکی از وظایف بخش نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری شفاف سازی صورتهای مالی، ارقام و اعداد اعلام شده توسط بانکها است.

تهرانفر با اشاره به اینکه شفاف بودن حسابها، عملکرد و ارقام بانکها پایه هر تحلیلی است، گفت: اگر این بخش دارای اشکالاتی باشد، بدون شک تصمیم گیری ها بر اساس آن اطلاعات غلط خواهد بود.

تهرانفر خاطرنشان کرد: یکی از وظایف این اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به عنوان یک هدف نظارتی و فعالیت مستمر، شفاف کردن هرچه بیشتر اطلاعات منتشر شده توسط بانکها است. این موضوع به حدی دارای اهمیت است که اگر مشاهده شود که اطلاعات ارائه شده توسط بانکی حتی در یک مورد اشتباه بوده است، این بانک در رتبه بندی ها در رده های پائین قرار می گیرد.

وی موضوع دیگری که این اداره پیگیری می کند را تعیین افراد صالح و آشنا به کار بانکی به عنوان مدیران بانکها عنوان و بیان کرد: با توجه به اینکه این افراد سپرده های مردم را در اختیار دارند و به عنوان وکیل سپرده گذاران کار می کنند، باید از تبحر، دانش و تجربه کافی برخوردار باشند. طی سال جاری شفافیت اطلاعاتی و تعیین مدیران با صلاحیت در دستور کار بخش نظارت بانک مرکزی قرار داشته است.

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی بیان کرد: علاوه بر اینکه هر بانک و موسسه اعتباری باید دارای ساختار سالمی باشد که از وظایف ما است، یک وظیفه دیگر در کنار آن در خصوص بازار منظم و سالم نیز پیگیری می شود.

به گفته وی رقابت میان بانکها پس از تشکیل بانکهای خصوصی و خصوصی سازی بانکهای دولتی تشدید شده و در اوج خود است، برخی از این رقابتها باعث شده است که در برخی از موارد بانکها برای اینکه سهم خود را در بازار حفظ کنند، تعمدا نکاتی را نادیده بگیرند، بنابراین بخش نظارت بر بانکها بر سالم بودن رقابتها نظارت می کند.

وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، بخش نظارت بر بانکها، جلوگیری از مخدوش شدن مقررات و ضوابط در این عرصه رقابتی را در دستور کار خود دارد.