به گزارش خبرنگار مهر، پروژه بزرگ مسکن مهر که از سال 86 تاکنون برای جلوگیری از رشد فزاینده قیمتها و همچنین پاسخ به نیاز مسکن اقشار متوسط و ضعیف مطرح شده است، پس از استقبال اولیه چشمگیر مردم به دلیل ورود به بوروکراسی پیچیده اداری و برخورد با مشکلاتی در اجرا از قبیل پرداخت تسهیلات بانکی، نحوه توافق با پیمانکار، تامین زمین، تهیه اسناد ساخت و موارد دیگر با رکود مواجه شده است.

لیست با 1.5 میلیون نفر بسته شد

با توجه به اینکه بیش از 4 میلیون نفر از مردم در سراسر کشور برای حضور در این طرح اعلام آمادگی کرده بودند، وزارت تعاون آنچه که از آن به عنوان شرایط پذیرش افراد در طرح مسکن مهر اعلام کرد در نهایت لیست نهایی متقاضیان را با 1 میلیون و 500 هزار نفر بست.

وزیر تعاون: انصراف نداریم

البته در میانه راه شورای عالی مسکن تصمیم گرفت تا تعاونی ها را از اولویت اول افراد برای حضور در طرح مسکن مهر کنار بگذارد و همینطور هم شد که خود این مسئله باعث ایجاد زمزمه های انصراف در بین متقاضیان شد. وزیر تعاون در این زمینه معتقد است که چون افراد برای حضور در طرح هزینه هایی را متحمل نشدند پس بحث انصراف محلی از اعراب ندارد.

محمد عباسی در این خصوص به مهر گفت: بیش از 1 میلیون و 300 هزار نفر از متقاضیان معرفی شده به وزارت مسکن تاکنون توانسته اند زمین خود را تحویل بگیرند و در این ارتباط حدود 500 هزار واحد مسکونی نیز آماده سازی شده است.

وزیر تعاون اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر با متری 230 هزار تومان نیز می توان ساخت و ساز انجام داد ولی افراد می توانند در صورت نیاز برای ایجاد امکانات بیشتر در واحدهای مسکونی خود آورده اولیه و هزینه نهایی بیشتری اختصاص دهند. همچنین می توانیم زمین را به نام افراد کنیم تا هر زمانی که صلاح دانستند بسازند.

هر واحد مسکن مهر از 18 تا 40 میلیون تومان

در حالی که وزیر تعاون حداقل هزینه یک متقاضی برای خانه دار شدن در قالب مسکن مهر را 18 میلیون تومان اعلام کرده است، محمود حیدری مدیرکل تعاون استان تهران هزینه ساخت یک واحد 90 متری در طرح مسکن مهر تهران را 25 میلیون تومان برآورد کرده است، نکته جالب اینکه برخی مدیران تعاونی ها و دست اندرکاران ساخت مسکن، هزینه هر واحد 75 متری را تا 40 میلیون تومان نیز اعلام می کنند.

امیر تبریزی رئیس هیئت مدیره اتحادیه یکی از تعاونی های مسکن در گفتگو با مهر یکی از نیازهای مسکن مهر را فناوریهای نوین دانست و گفت: در احداث مسکن فقط ساخت یک باب منزل مسکونی با کمترین هزینه مهم نیست بلکه توجه به مباحث فرهنگی، بافت مناسب شهری، ایجاد بیمارستان، مدرسه، جاده و امکانات دیگر نیز بسیار حائز اهمیت است.

توان ساخت گروههای کوچک بررسی شود

وی افزود: در حال حاضر برای ساخت هر واحد مسکونی مناسب با ملزوماتی که گفته شد 14 میلیون تومان کافی نیست و دولت باید در این زمینه میزان تسهیلات را تقویت کند.

تبریزی بیان داشت: دولت، انبوه سازان، بخش خصوصی و تعاونی باید در حل مشکل مسکن کشور سهیم باشند. پرداختن به پروژه مسکن مهر به نحوی که در حال اجرا است نمی تواند مشکل مسکن را حل کند. تغییر رویکرد دولت در خصوص تعاونی سازی مسکن و ایجاد گروههای چند نفره به صورت جداگانه نمی تواند توفیقی ایجاد کند.

وی با طرح این سوال که آیا دولت در برنامه ریزی برای ایجاد گروههای 3 تا 5 نفره توان ساخت افراد را در نظر گرفته است و یا خیر؟ تاکید کرد: اجرای لایحه هدفمندی یارانه ها هزینه های ساخت و ساز، دستمزدها، قیمت مصالح و در نهایت قیمت تمام شده را بالا خواهد برد و دولت باید برای جلوگیری از این اتفاق برنامه ارائه دهد.

تبریزی افزود: هم اکنون بازار مسکن دچار رکود شده که دولت موظف است برای جلوگیری از سوء استفاده دلالان به تعاونی ها بیشتر اعتماد داشته باشد.

وی در این خصوص که قیمت هر واحد مسکونی در قالب مسکن مهر از 18 تا 40 میلیون تومان برآورد می شود، ضمن اشاره به اینکه یک واحد مسکونی مناسب نیاز به امکانات دارد و حاشیه سازی در کنار شهرها چندان مورد توجه نیست، گفت: در حال حاضر هزینه های تامین انشعابات آب، برق، گاز، تلفن و همچنین اخذ جواز ساخت، برای هر واحد 70 متری که همین جواز به تنهایی حدود 7 میلیون تومان است و در نهایت تامین هزینه های طراحی و نظارت، 14 میلیون تومان وام دولت را مصرف می کند و اصل کار که ساخت و ساز خواهد بود می ماند!

وی با اعلام اینکه دولت باید هزینه های سرانه ساخت هر واحد مسکونی را در نظر بگیرد، تصریح کرد: در حال حاضر یک ساختمان 1 طبقه با 4 طبقه و یا 22 طبقه مقدورات و شرایط خاص خود را خواهد داشت ولی چیزی که مهم است رعایت حداقلها خواهد بود. بنابراین اگر مدیران و مسئولان برای ساخت یک واحد مسکونی قیمت تمام شده اعلام می کنند باید شرایط کار را نیز مدنظر قرار دهند.