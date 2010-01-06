فروش بدون تخفیف 6 میلیون تن LNG به هند

علی خیراندیش در گفتگو با مهر درباره آخرین توافقهای انجام گرفته بین مقامات ایران و هند برای فروش بخشی از LNG طرح ایران ال ان جی، گفت: پس از انجام مذاکرات مشترک ایران و هند در دهلی نو توافقهای جدیدی بین دو طرف حاصل شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون توافقهای اولیه برای فروش LNG و سرمایه گذاری شرکتهای هندی در دو فاز حاصل شده است، بیان کرد: در صورتی که روند مذاکرات پیش برود پیش بینی می کنیم تا فرودرین ماه سال 1389 قراردادی بین دو طرف برای سرمایه گذاری در پارس جنوبی و ایران ال ان جی و فروش LNG نهایی شود.

به گفته وی در مذاکرات اخیر دو طرف در دهلی دو طرف در دو فاز به توافق رسیده اند به طوری که در یک فاز با طرف هندی در مورد سرمایه گذاری در ایران ال ان جی و فروش 4 میلیون تن LNG مذاکره می شود و در فاز دیگری برای سرمایه گذاری در فاز 12 پارس جنوبی و فروش 2 میلیون تن LNG مذاکرات در جریان است.

مدیرعامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران با تاکید بر اینکه برای فروش LNG به شرکتهای هندی هیچ گونه تخفیفی داده نخواهد شد، بیان کرد: کنسرسیومی متشکل از شرکتهای هندوجا، پترونت و او ان جی سی هند قراردادی برای خرید 25 ساله LNG از ایران ال ان جی را پیشنهاد کرده اند که هنوز در این باره توافق نهایی حاصل نشده است.

پیش از این نیز "ای. سنگوپتا" مدیر مالی پترونت ال.ان.جی هند از آغاز مذاکرات دهلی نو و تهران برای توسعه میادین گازی ایران و خرید LNG در ماه آینده میلادی (دی ماه) خبر داده بود.

به گزارش مهر، مشارکت 40 درصدی هند در فاز 12 پارس جنوبی، توسعه میدان گازی فارسی در خلیج فارس، سرمایه گذاری در طرح ایران ال ان جی و فروش LNG از مهمترین محورهای مذاکرات گازی تهران و دهلی نو در ماه گذشته بوده است.