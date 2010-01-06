استفاده CNG در سبد مطالعات اقتصاد زیست محیطی به صرفه نیست

عباس کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر مسیر تعریف شده برای استفاده از سوخت CNG گفت: این سوخت بسیاری از مزایای زیست محیطی را دارد و نسبت به دیگر مایعات مفیدتر است اما بررسی ها نشان می دهد در سبد بررسی و در نقطه بهینه اقتصاد زیست محیطی به صرفه نیست ولی تمامی امکانات برای توسعه این سوخت در حال انجام است. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته و دارای ذخیره اصلی گاز به جز ایران مصرفی زیر یک درصد دارند.

در حال حاضر یکی از چالشهای اساسی در بحث آلودگی هوا، مصرف سوختهای آلوده کننده است که به عقیده مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تصور عامه بر این است که مصرف گاز مایع آلودگی ندارد ولی باید بدانیم که مصرف گاز آلودگی دارد و موجب انتشار کربن البته با co کمتر می شود.

از دیگر سو بر اساس آخرین پیش بینی های انجام شده توسط آژانس بین المللی انرژی در خصوص سبد سوخت در بخش حمل و نقل با رویکرد اصلی کاهش گازهای آلاینده و گلخانه ای، سهم سوخت CNG در دنیا در سال 2030 مقدار 6/1 درصد پیش بینی شده است و این در حالی است که کشورهای توسعه یافته از نقطه نظر دارا بودن منابع گاز طبیعی همچنین تولید گاز به مراتب درصد کمتری از سهم فوق العاده را دارا هستند که به عنوان نمونه در سال 2030 سهم سوخت CNG در بخش حمل و نقل در روسیه 3/0 درصد، در آمریکا 1 درصد در اتحادیه اروپا 4/0 درصد و ژاپن 2/0 درصد پیش بینی شده است.

با این حال بسیاری از کارشناسان علت اصلی آلودگی هوای تهران را مصرف سوخت غیراستاندارد خودروها می دانند که محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست در این باره گفت: وزارت نفت تا سال 1391 باید سوخت را به حد بالاترین استانداردهای جهانی برساند.

با این همه نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد ولی نتیجه اساسی برای ملزم کردن دستگاه های آلاینده و مخرب به نتیجه نرسید. با این حال خسارت 70 هزار میلیارد ریالی که سالیانه با تولید ناخالص ملی 8,4 بر کشور وارد می شود نتیجه اهمال دستگاه های مسئول است و برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران در دهمین سال اجرایش با سرنوشتی غم انگیز روبرو شد و شکست خورد.