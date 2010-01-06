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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۹:۴۴

سازمان حمایت :

گرانفروشان مواد پروتئینی جریمه می‌شوند

در راستای ایجاد تعادل پایدار قیمت فرآورده‌های پروتئینی در بازار از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، واحدهای عرضه گوشت قرمز با تخلف گرانفروشی به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان حمایت، در راستای اجرای طرح ساماندهی، تنظیم، نظارت و ایجاد تعادل پایدار قیمت فرآورده های پروتئینی و نیز جلوگیری از اخلال در سیستم عرضه و تقاضا بازرسی های متعددی از مراکز عرضه عمده و خرده اقلام پروتئینی، کشتارگاهها و مرغداریهای سراسر کشور انجام شده است.

بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در ادامه برخورد قانونی با واحدهایی که به صورت خودسرانه و غیر قانونی اقدام به افزایش نرخ گوشت قرمز کرده اند، از 28 مرداد تا پایان آبان سال جاری بیش از 87 هزار و 181 مورد بازرسی توسط بازرسان سازمانهای بازرگانی انجام گرفته است.

بر این اساس از مجموع واحدهای بازرسی شده در زمان اجرای این طرح 3 هزار و 251 فقره واحد عرضه کننده گوشت قرمز به اتهام گرانفروشی متخلف شناخته شده و پس از انجام بررسیهای کارشناسی پرونده متخلفان به صورت جداگانه به ارزش کل 3 میلیارد و 250 میلیون و 407 هزار ریال جهت سیر مراحل قانونی و صدور رای نهایی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات صنفی و شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد.

 

کد مطلب 1012224

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