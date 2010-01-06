به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان حمایت، در راستای اجرای طرح ساماندهی، تنظیم، نظارت و ایجاد تعادل پایدار قیمت فرآورده های پروتئینی و نیز جلوگیری از اخلال در سیستم عرضه و تقاضا بازرسی های متعددی از مراکز عرضه عمده و خرده اقلام پروتئینی، کشتارگاهها و مرغداریهای سراسر کشور انجام شده است.

بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در ادامه برخورد قانونی با واحدهایی که به صورت خودسرانه و غیر قانونی اقدام به افزایش نرخ گوشت قرمز کرده اند، از 28 مرداد تا پایان آبان سال جاری بیش از 87 هزار و 181 مورد بازرسی توسط بازرسان سازمانهای بازرگانی انجام گرفته است.

بر این اساس از مجموع واحدهای بازرسی شده در زمان اجرای این طرح 3 هزار و 251 فقره واحد عرضه کننده گوشت قرمز به اتهام گرانفروشی متخلف شناخته شده و پس از انجام بررسیهای کارشناسی پرونده متخلفان به صورت جداگانه به ارزش کل 3 میلیارد و 250 میلیون و 407 هزار ریال جهت سیر مراحل قانونی و صدور رای نهایی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات صنفی و شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد.