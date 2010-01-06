جلوگیری از فعالیت تعاونیهای اعتباری فاقد مجوز/ 750 تعاونی اعتبار آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : با هماهنگی و تلاش مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون در ساماندهی تعاونی های اعتبار، تاکنون 750 تعاونی اعتبار مدارک خود را ارائه کرده اند و مجوز موقت فعالیت قانونی آنها از سوی بانک مرکزی در شرف صدور است که به زودی تحویل خواهد شد. لیست این تعاونی ها برای آگاهی عموم در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منعکس شده است.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد از فعالیت تعاونیهای اعتباری که مراجعه ای نداشته و درصدد گرفتن مجوز برنیایند در چارچوب اختیارات قانونی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

گزارش مهر نشان می دهد: تا پایان شهریورماه سالجاری یک هزار و 526 شرکت تعاونی اعتباری فعال در کشور تشکیل شده است که به گفته مسئولان وزارت تعاون، این تعداد تعاونی اعتباری در گرایشهای مختلف تعاون از جمله کشاورزی، صنعت، مسکن و غیره در حال حاضر فعال و به کار مالی و اعتباری مشغول فعالیت هستند.



در حال حاضر 400 هزار نفر در این یک هزار و 526 تعاونی اعتباری کشور عضو هستند. وزارت تعاون معتقد است هرچند که این تعاونی ها با هدف جمع آوری سپرده های اندک اعضا و تامین نیازهای اعتباری تشکیل شده اند ولی از این طریق حدود 6 هزار فرصت شغلی نیز در کشور ایجاد شده است.