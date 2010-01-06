حریف استقلال قهرمان مسابقات فوتبال جام ستارگان قطر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام ستارگان فوتبال قطر سه شنبه شب بین تیم‌های الغرافه و الاهلی در ورزشگاه حمدالکبیر دوحه برگزار شد، دیداری که در پایان به برتری 5 برصفر زردپوشان الغرافه انجامید.

تیم الغرافه که نماینده اول فوتبال قطر در فصل 2010 لیگ قهرمانان آسیاست در مصاف با الاهلی روی درخشش بازیکنان تاثیرگذاری چون جونینهو، کلمرسون و یونس محمود به یک پیروزی پرگل دست یافت و نخستین قهرمانی فصل 10 - 2009 فوتبال قطر را به دست آورد.

برای الغرافه در مصاف با الاهلی کلمرسون (10، 40 و 78) و یونس محمود (45 و 71) گلزنی کردند و زمینه ساز قهرمانی این تیم شدند.

الاهلی درحالی برابر الغرافه تن به شکست داد که در طول بازی دو بازیکن این تیم به نام‌های مشعل العنزی و احمد داد با کارت قرمز داور از زمین اخراج شدند. همچون دیدارهای گذشته رحمان رضایی در ترکیب الاهلی جایی نداشت. مدافع ایرانی الاهلی چندی است به علت آسیب دیدگی جایی در ترکیب این تیم ندارد.

الغرافه در گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های استقلال ایران، الاهلی عربستان و الجزیره امارات هم‌گروه است.