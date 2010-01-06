آئین نامه وصول مطالبات معوقه بانکی واحدهای تولیدی را فلج می کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صمد حسن زاده در نشست بررسی مشکلات واحدهای صنایع غذایی آذربایجان شرقی افزود: این آئین نامه به قدری تاسف آور است که اجرایی شدن آن می تواند بسیاری از واحدهای صنعتی را به تعطیلی بکشاند.

وی گفت: بر اساس آئین نامه جدید علاوه بر اینکه امکان وارد شدن اسامی بدهکاران به سیستم بانکی به لیست سیاه بانک مرکزی وجود دارد، جریمه دیرکرد این افراد نیز به جای شش درصد با 14 درصد محاسبه خواهد شد.

به گفته وی، در صورتی که بدهکاران به سیستم بانکی، مطالبات معوق خود را تا شش ماه به بانک برنگردانند مشمول مفاد آئین نامه مزبور خواهند شد.

رئیس خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی گفت: وقتی واحدی صنعتی نمی تواند مطالبات معوق خود را اکنون به سیستم بانکی برگرداند، چگونه می تواند در شرایط فعلی اقتصاد مطالبات خود را تا شش و حتی یکسال آینده عودت دهد.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد امروز ایران اجازه نمی دهد بدهی های وعوق به سیستم بانکی بازگردانده شود، افزود: اگر امروز واحدی مطالبات معوق دارد باید مسئولان و دست اندرکاران با رایزنی به اینکه این مشکلات از کجا نشات می گیرند پی ببرند.

حسن زاده گفت: اگر مدیریت ها درست شده و در رفتار بانک ها تجدید نظری صورت گیرد، در راستای بهبود وضعیت گام برداشته خواهد شد.

وی همچنین از بی توجهی فرمانداری و شهرداری بستان آباد نسبت به ارائه خدمات لازم به شهرک صنعتی سعیدآباد به شدت انتقاد کرد و گفت: با وجود اینکه هر یک از واحدهای مستقر در این شهرک سالانه مالیات و عوارضی هنگفت به شهرداری بستان آباد می پردازند اما هیچ گاه به مشکلات این منطقه رسیدگی نمی شود.

وی به آتش سوزی یکی از واحدهای صنعتی واقع در این منطقه اشاره و خاطر نشان کرد: احداث یک ایستگاه آتش نشانی در شهرک صنعتی سعیدآباد ضرورت دارد و همه صنایع مستقر در این منطقه حاضر به خودیاری در این زمینه هستند.