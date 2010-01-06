مهدوی کیا در فهرست فروش اینتراخت / یک میلیون یورو قیمت پیشنهادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیلد، باشگاه اینتراخت طی بیانیه ای اعلام کرد که مهدوی کیا، حبیب بلاید و مارکل هلر در فهرست فروش تابستانی این باشگاه قرار دارند.

میشاییل اسکیبه، مربی اینتراخت، آمده است: این بازیکنان از این بخت برخوردارند که همچنان در عضویت باشگاه باقی بمانند.

برپایه این گزارش، قیمتی که باشگاه اینتراخت بر روی مهدوی کیای نیمکت نشین و 32 ساله گذاشته حدود یک میلیون یورو است.

قیمت پیشنهادی باشگاه اینتراخت برای بلاید هم 5/2 میلیون یورو اعلام شده است.

مهدوی کیا در سال 2007 از هامبورگ به اینتراخت پیوست و تا به حال تنها 32 بار فرصت حضور در میدان را پیدا کرده است. این بازیکن در فصل جدید موفق نشده به همراه این تیم به میدان بورد.