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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۹:۵۹

بیلد خبر داد :

مهدوی کیا در فهرست فروش اینتراخت / یک میلیون یورو قیمت پیشنهادی

مهدوی کیا در فهرست فروش اینتراخت / یک میلیون یورو قیمت پیشنهادی

مهدی مهدوی کیا، بازیکن ایرانی تیم فوتبال اینتراخت فرانکفورت، در فهرست فروش این تیم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیلد، باشگاه اینتراخت طی بیانیه ای اعلام کرد که مهدوی کیا، حبیب بلاید و مارکل هلر در فهرست فروش تابستانی این باشگاه قرار دارند.

میشاییل اسکیبه، مربی اینتراخت، آمده است: این بازیکنان از این بخت برخوردارند که همچنان در عضویت باشگاه باقی بمانند.

برپایه این گزارش، قیمتی که باشگاه اینتراخت بر روی مهدوی کیای نیمکت نشین و 32 ساله گذاشته حدود یک میلیون یورو است.

قیمت پیشنهادی باشگاه اینتراخت برای بلاید هم 5/2 میلیون یورو اعلام شده است.

مهدوی کیا در سال 2007 از هامبورگ به اینتراخت پیوست و تا به حال تنها 32 بار فرصت حضور در میدان را پیدا کرده است. این بازیکن در فصل جدید موفق نشده به همراه این تیم به میدان بورد.

کد مطلب 1012235

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