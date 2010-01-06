محمدرضا داورزنی با تاکید بر اینکه ایجاد زمینه برای رشد و پروش بازیکنان نوجوان و جوان رسالت بزرگ تیم‎های باشگاهی و مربیان و مدیران آنهاست، به خبرنگار مهر گفت: با این حال همچنان شاهد نیکمت‏نشینی‎های متوالی و متداوم این بازیکنان هستیم. نیمکت‏نشینی‎هایی که بدون شک ادامه آن آینده والیبال کشور را تخریت خواهد کرد.

وی ادامه داد: بازیکنان نوجوان و جوان شرکت‎کننده در رقابت‎های لیگ برتر در اندک دقایقی هم که به کار گرفته شده‎اند، خوب و مفید برای تیم‎های خود کار کردند. با این حال مربیان باشگاهی نگاهی بی تفاوت نسبت به آنها دارند. مربیان باید به نوجوانان و جوانان اعتماد داشته و فرصت بیشتری برای بازی به آنها بدهند.

رئیس فدراسیون والیبال با تاکید بر اینکه رشد و پروش بازیکنان نوجوان و جوانی که قرار است آینده والیبال ایران را بسازند، رسالت و وظیفه مهم تیم‎های باشگاهی است، ابراز امیدواری کرد که از این پس نیمکت‏نشینی‎های این بازیکنان به حداقل ممکن برسد.

داورزنی در ادامه رقابت‎های لیگ برتر را مورد ارزیابی قرار داد و تصریح کرد: خوشبختانه هیچ تیمی نیست که با دیگری رقابت نداشته باشد. با این تفاوت که گروهی از تیم‏ها در بالای جدول و گروهی دیگر در پایین جدول در رقابت با یکدیگر هستند تا بتوانند فاصله‏های موجود را به حداقل رسانده یا از بین ببرند.

وی چگونگی نقل و انتقال بازیکنان را موثرترین عامل در این زمینه عنوان کرد و اظهارداشت: تیم‎ها با آرامش کامل و بدون ترس از باخت کار می‏کنند. این هم از حسن‏های اضافه شدن مرحله پلی‏آف به مسابقات لیگ برتر است، چون این امید را در تیم‏‎ها ایجاد کرده که می‏توانند برای پلی‏آف نقاط ضعف خود را کاملا پوشش داده و توانایی‎های خود را در آن مرحله تثبیت کنند. فعلا دغدغه تیم‏ها برای قرار گرفتن در جمع 8 تیم بالای جدول است.

رئیس فدراسیون والیبال همچنین با اشاره به بازیکنان خارجی شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر اعلام کرد که آنها هرگز حضوری تاثیرگذار در این رقابت‏ها نداشته‏اند.

وی در این زمینه گفت: بسیاری از بازیکنانی خارجی که جذب تیم‏های باشگاهی ما شده‏اند عضو تیم ملی کشورشان هستند. حتی مبلغ قرارداد برخی از آنها خیلی بالاتر از بازیکنان ایرانی است. با این حال قابل اعتماد و اطمینان کار نمی‏کنند وگرنه می‎توانستند جایگاهی ثابت در تیم‏های خود داشته باشند یا حداقل اینکه در جریان بازی تاثیرگذار نشان دهند.

داورزنی افزود: سبک بازی تیم‏های ما متفاوت با والیبال بسیاری از کشورهاست. به طور مثال بازیکنان ایرانی معمولا سرویس‎های کنترلی بدون اشتباهی دارند در حالیکه خارجی‎ها در این زمیه دچار ضعف هستند.

رئیس فدراسیون والیبال ضمن بیان اینکه والیبال سنتی و والیبال نوین دو شیوه‏ای که است که به طور همزمان در رقابت‎های باشگاهی اجرا می‎شود، یادآور شد: دیدارهایی که در آن یکی از والیبال نوین و دیگری از والیبال سنتی بهره می‌گیرد، یک طرف و به سود تیمی که از شیوه قدیمی دور شده است، پیش می‏رود. پس بهتر است که همه تیم‏ها کم کم به والیبال نوین روی بیاورند.

وی بی تباتی تیم‏ها را یکی از نتایج این امرعنوان کرد و گفت: تیم‎هایی که تفکر سنتی بر عملکردشان حاکمیت دارد، نوسان بیشتری در کارشان دارند. البته بی ثباتی معضلی است که فعلا همه تیم‏ها با آن مواجه هستند.

داورزنی در پایان گفتگو با خبرنگار مهر از برخی بازیکنان ملی‏پوش انتقاد کرد و اظهارداشت: برخی از بازیکنان ملی‎پوش دچار افت شدیدی شده‎اند. آنها باید مراقب عملکرد خود باشند. هرچند که چگونگی به کارگیری آنها و شیوه بازی‎های تیمی هم در نوع عملکرد تاثیر گذار است. در هرحال همه بازیکنان ملی‎پوش و غیر ملی‏پوش بدانند که مدام زیر ذره‏بین فدراسیون هستند.