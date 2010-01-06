وی ادامه داد: بازیکنان نوجوان و جوان شرکتکننده در رقابتهای لیگ برتر در اندک دقایقی هم که به کار گرفته شدهاند، خوب و مفید برای تیمهای خود کار کردند. با این حال مربیان باشگاهی نگاهی بی تفاوت نسبت به آنها دارند. مربیان باید به نوجوانان و جوانان اعتماد داشته و فرصت بیشتری برای بازی به آنها بدهند.
رئیس فدراسیون والیبال با تاکید بر اینکه رشد و پروش بازیکنان نوجوان و جوانی که قرار است آینده والیبال ایران را بسازند، رسالت و وظیفه مهم تیمهای باشگاهی است، ابراز امیدواری کرد که از این پس نیمکتنشینیهای این بازیکنان به حداقل ممکن برسد.
داورزنی در ادامه رقابتهای لیگ برتر را مورد ارزیابی قرار داد و تصریح کرد: خوشبختانه هیچ تیمی نیست که با دیگری رقابت نداشته باشد. با این تفاوت که گروهی از تیمها در بالای جدول و گروهی دیگر در پایین جدول در رقابت با یکدیگر هستند تا بتوانند فاصلههای موجود را به حداقل رسانده یا از بین ببرند.
وی چگونگی نقل و انتقال بازیکنان را موثرترین عامل در این زمینه عنوان کرد و اظهارداشت: تیمها با آرامش کامل و بدون ترس از باخت کار میکنند. این هم از حسنهای اضافه شدن مرحله پلیآف به مسابقات لیگ برتر است، چون این امید را در تیمها ایجاد کرده که میتوانند برای پلیآف نقاط ضعف خود را کاملا پوشش داده و تواناییهای خود را در آن مرحله تثبیت کنند. فعلا دغدغه تیمها برای قرار گرفتن در جمع 8 تیم بالای جدول است.
رئیس فدراسیون والیبال همچنین با اشاره به بازیکنان خارجی شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر اعلام کرد که آنها هرگز حضوری تاثیرگذار در این رقابتها نداشتهاند.
وی در این زمینه گفت: بسیاری از بازیکنانی خارجی که جذب تیمهای باشگاهی ما شدهاند عضو تیم ملی کشورشان هستند. حتی مبلغ قرارداد برخی از آنها خیلی بالاتر از بازیکنان ایرانی است. با این حال قابل اعتماد و اطمینان کار نمیکنند وگرنه میتوانستند جایگاهی ثابت در تیمهای خود داشته باشند یا حداقل اینکه در جریان بازی تاثیرگذار نشان دهند.
داورزنی افزود: سبک بازی تیمهای ما متفاوت با والیبال بسیاری از کشورهاست. به طور مثال بازیکنان ایرانی معمولا سرویسهای کنترلی بدون اشتباهی دارند در حالیکه خارجیها در این زمیه دچار ضعف هستند.
رئیس فدراسیون والیبال ضمن بیان اینکه والیبال سنتی و والیبال نوین دو شیوهای که است که به طور همزمان در رقابتهای باشگاهی اجرا میشود، یادآور شد: دیدارهایی که در آن یکی از والیبال نوین و دیگری از والیبال سنتی بهره میگیرد، یک طرف و به سود تیمی که از شیوه قدیمی دور شده است، پیش میرود. پس بهتر است که همه تیمها کم کم به والیبال نوین روی بیاورند.
وی بی تباتی تیمها را یکی از نتایج این امرعنوان کرد و گفت: تیمهایی که تفکر سنتی بر عملکردشان حاکمیت دارد، نوسان بیشتری در کارشان دارند. البته بی ثباتی معضلی است که فعلا همه تیمها با آن مواجه هستند.
داورزنی در پایان گفتگو با خبرنگار مهر از برخی بازیکنان ملیپوش انتقاد کرد و اظهارداشت: برخی از بازیکنان ملیپوش دچار افت شدیدی شدهاند. آنها باید مراقب عملکرد خود باشند. هرچند که چگونگی به کارگیری آنها و شیوه بازیهای تیمی هم در نوع عملکرد تاثیر گذار است. در هرحال همه بازیکنان ملیپوش و غیر ملیپوش بدانند که مدام زیر ذرهبین فدراسیون هستند.
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