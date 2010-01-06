تمرکز 52 درصد فرصتهای شغلی آذربایجان شرقی در بخش صنعت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی شامگاه سه شنبه در نشست بررسی مشکلات صنایع غذایی آذربایجان شرقی افزود: مسئولان به واسطه تمرکز این حجم از فرصتهای شغلی، ‌مکلف به نگاه ویژه به حوزه صنعت هستند.

وی با تاکید بر افزایش حمایت و پشتیبانی از صنایع، تصریح کرد: معتقد هستیم اگر صنعت آذربایجان شرقی ارتقا یابد به مثابه مدی در دریای صنایع است که واحدهای صنعتی به عنوان قایقهای واقع در این دریا از مواهب آن بهره مند خواهند شد.

استاندار آذربایجان شرقی شاغلان در بخش صنعت را سرنشینان قایقهای صنعتی قلمداد کرد و گفت: با ایجاد مد در دریای صنایع سرنشینان قایقها نیز منتفع شده و مشکلاتشان حل و فصل خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه حمایت از صنایع به ویژه صنایع غذایی جزو اولویتهای مدیریت ارشد آذربایجان شرقی است، بیان کرد: آیین نامه تشکیل شورای عالی صنایع غذایی آذربایجان شرقی به زودی ابلاغ خواهد شد که به این ترتیب وضعیت واحدهای این شاخه صنعتی به طور حتم بهبود خواهد یافت.

بیگی، ‌مشارکت صنعتگران در ارتقای وضع کنونی را ضرورت انکار ناپذیر توصیف و خاطرنشان کرد: در کنار اعمال سیاستهای حمایتی، باید فعالان این صنعت با دولتمردان همکاری و تعامل نزدیک داشته باشند.

وی به اجرای هدفمندشدن یارانه ها و واقعی شدن قیمت ها در آینده نزدیک اشاره و تاکید کرد: باید واحدهای صنعتی ضمن تلاش برای کاهش قیمت تمام شده محصول خود،‌ سهم انرژی از چرخه تولید محصول نهایی را نیز کاهش دهند.

استاندار آذربایجان شرقی با پذیرش انتقاد صنعتگران شاغل در شهرک صنعتی سعیدآباد مبنی بر نبود ایستگاه آتش نشانی در این شهرک، اظهار داشت: در حالیکه فعالان صنعتی منطقه، آمادگی خود را برای مشارکت مالی در اجرای این پروژه اعلام کرده اند هیچگونه کم کاری در این خصوص از هیچ کدام از دستگکاه های مسئول غیرقابل قبول است.

وی گفت: باید ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی سعیدآباد بسیار پیشتر ایجاد و راه اندازی می شد.

بیگی گفت: اگر فرمانداری و شهرداری بستان آباد با وجود دریافت عوارض و مالیات از واحدهای صنعتی خدمات لازم را ارائه نمی کند، این موضوع مورد سئوال بوده و باید پیگیری شود.

وی تاکید کرد: مسائل مربوط به کوتاهی احتمالی فرمانداری و شهرداری بستان آباد در ارائه خدمات لازم به شهرک صنعتی سعیدآباد را از طریق معاونت عمرانی استاندار آذربایجان شرقی تا حصول نتیجه قابل قبول پیگیری خواهم کرد.

استاندار آذربایجان شرقی ابراز نگرانی از افزایش مشمولان بیمه بیکاری با تعطیلی واحدهای صنعتی در آینده را بی مورد خواند و گفت: بر اساس آمار موجود استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در سال جاری نسبت به پارسال 25 درصد کاهش نشان می دهد.

به گفته بیگی، مشمولان بیمه بیکاری در آذربایجان شرقی در سال 87 نیز با کاهشی 25 درصدی نسبت به سال پیش از آن مواجه بود.