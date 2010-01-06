محورهای خراسان رضوی به دلیل بارندگی لغزنده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، با توجه به بارش برف و باران که از شب گذشته در گردنه های تیوان و کبکان شهرستان درگز، الم لی، امامقلی و باجگیران قوچان و محورهای منتهی به شهرستان چناران روی داد تردد در این مسیرها به کندی صورت می گیرد و هم اکنون عملیات برفروبی، شن پاشی و نمک پاشی در کلیه این محورها توسط عوامل راهداری در حال انجام است.

همچنین با توجه به مه آلود بودن گردنه های گوجکی مشهد، بید برغمد جوین، جوادیه نیشابور و همچنین محورهای منتهی به شهرستانهای مشهد و تربت حیدریه تجهیز خودروهای عبوری از این مسیرها به چراغ مه شکن ضروری است.

مرکز اطلاعات راه های استان اعلام کرد مه آلود بودن آزادراه مشهد - باغچه و همچنین محورهای منتهی به بخش احمدآباد نیز تردد در این مسیرها را دشوار کرده است.

بر این اساس، وضعیت سایر محورهای استان عادی است و تردد در آنها به صورت روان در حال جریان است.

همچنین مرکز اطلاعات راه های استان از کلیه رانندگانی که قصد تردد در محورهای مختلف را دارند درخواست کرد با توجه به نوسانات آب و هوایی در سطح استان خراسان رضوی، قبل از حرکت از طریق شماره های ارتباطی تلفن گویا 141 و یا 3411000-0511 از آخرین وضعیت مسیر تردد خود اطلاع یابند.

مسئول نمایندگی راه و ترابری شهرستان رشتخوار نیز به خبرنگار مهر گفت: 19 نفر به عنوان نیروهای راهداری در فصل زمستان برای ایمن سازی تردد در محورهای شهرستان فعالیت خواهند کرد.

احمدرضا امیری افزود: دو اکیپ برف روبی به بهره گیری از پنج دستگاه انواع خودروهای برفروب در محورهای مختلف استان استقرار یافته و آمادگی برای رفع هر گونه مشکلی را در جاده های شهرستان دارند.

وی ادامه داد: چهار دستگاه خودرو شن و نمک پاش نیز برای مقابله با یخ زدگی های احتمالی جاده های حوزه استحفاظی رشتخوار آماده شده اند.

امیری بیان کرد: یک واحد راهدارخانه نیز در محورهای شهرستان تجهیز شده و مسافران و رانندگان عبوری در صورتی که با هر گونه مشکلی مواجه شوند می توانند از خدمات این راهدارخانه استفاده کنند.