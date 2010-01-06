زمان مناسبی برای جوانگرایی در تیم ملی فوتبال نیست/ لیگ باید تیم ملی را تغذیه کند

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با روشن ارزیابی کردن آینده فوتبال ایران گفت: تیم ملی نیاز به حمایت و توجه بیشتری دارد و نباید با شکست در تورنمنت قطر اهداف آینده قطبی و کادر فنی آن را زیر سوال برد زیرا شکست مقدمه ای برای پیروزی‌های آینده است. ما قطبی را انتخاب کردیم تا از وی حمایت کنیم نه برای رسیدن به اهدافش مانع جلوی راهش قرار دهیم.

وی در مورد جوانگرایی صورت گرفته در تیم ملی افزود: این جوانگرایی در زمان دایی هم وجود داشت اما به عقیده من ما باید با تقویت بیشتر تیم امید، از آن به عنوان محلی مناسب جهت ساختن بازیکنان آینده ساز فوتبال استفاده کنیم. ضمن اینکه در این برهه زمان، تیم ملی بزرگسالان برای موفقیت نیازمند تلفیقی مناسب از نفرات جوان و با انگیزه و بازیکنان باتجربه است.

سرمربی تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی با تاکید بر اینکه باید به رقابت‌های لیگ اهمیت و ارزش بیشتری داد زیرا این مسابقات بهترین محل برای تغذیه و معرفی بازیکنان شایسته به فوتبال ملی است، اظهار داشت: هرچه لیگ شکوفاتر و پویاتر برگزار شود، بازیکنان مستعد و شایسته‌تری می توانند به تیم ملی راه یافته و آینده فوتبال ایران را تضمین کنند.

وی با بیان اینکه در مقطع کنونی زمان مناسبی برای جوانگرایی فوتبال ایران نیست و قطبی هم نیامده تا پایه و اساس فوتبال ایران را همانند فوتبال مدرن دنیا کند، خاطرنشان کرد: به اعتقاد من تیم ملی می تواند با حمایت و کمک اهالی فوتبال در جام ملت‌ها موفق باشد زیرا پتانسیل و نیروی انسانی لازم برای رسیدن به این مهم را دارد، نتیجه ای که می تواند ناکامی‌های اخیر فوتبال ایران را به فراموشی بسپارد.

یاوری درپایان گفت: در نشست‌های کمیته فنی، ما نظرات خود را به افشین قطبی منتقل کردیم و ایشان هم بسیاری از آنها را صادقانه پذیرفته و سعی دارند با میدان دادن به بازیکنان با انگیزه و تعامل بیشتر با مربیان باشگاه‌ها تیم ملی قدرتمندی را برای حضور در مسابقات معتبر بین المللی آماده کنیم.