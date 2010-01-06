زمان برای تصویب برنامه پنجم و بودجه 89 از دست رفته است

هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان اینکه با توجه به تاخیر در ارائه برنامه پنجم و بودجه سال آینده، راهکار این کمیسیون برای حل این مشکل چیست، افزود: معمولا ابتدا باید برنامه پنجم نوشته و تصویب شود و براساس آن نیز بودجه مورد نظر از سوی نمایندگان تصویب شود اما به دلیل تاخیر دولت تاکنون این موارد محقق نشده است.

وی تاکید کرد:مجلس شورای اسلامی در نظر دارد تا هفته آینده جلسه مشترکی با دولت برگزار کند تا راهکاری برای سریعتر اجرا شدن این موارد بیابد.

قوامی با اشاره به اینکه متاسفانه زمان برای تصویب برنامه پنجم و بودجه سالجاری از سوی دولت از دست رفته است، ابراز امیدواری کرد: در هفته اینده مجلس راهکاری برای سریعتر تصویب شدن این موارد بیابد.

نماینده مردم اسفراین در خانه ملت در پاسخ به اینکه چند درصد از برنامه چهارم از سوی دولت اجرایی شده است، افزود: در بخش های مختلف عملکرد اجرایی دولت در زمینه برنامه چهارم متفاوت است، بخشی از برنامه اجرا نشده است، به عنوان مثال قرار بود پس از اجرای این برنامه نرخ بیکاری 4/8 درصد شود اما اکنون 12 درصد شده است و تورم نیز قرار بود تک رقمی شود که دو رقمی شده است.

این نماینده مجلس، دلایل اجرایی نشدن برنامه چهارم از سوی دولت را سازگار نبودن مبانی این برنامه با واقعیت های اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت : گفته می شود این برنامه برمبنای نیازهای کشور نبوده است و با امکانات موجود در کشور نیز سازگار نبوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره نظارت مجلس بر دولت در اجرای برنامه گفت: به دلیل اینکه فرهنگ نظارت جانیفتاده است نمایندگان نیز از این وظیفه اصلی خود که نظارت است فاصله گرفته اند و بیشتر به کارهای اجرایی می پردازند.

قوامی، تصریح کرد: به دلیل بدعت های بدی که در گذشته گذاشته شده است، نمایندگان گرفتار روزمرگی شده اند و وظیفه نظارت را جدی نمی گیرند.

وی در توضیح اینکه دولت چه دلایلی برای تاخیر در ارایه بودجه و برنامه پنجم دارد، اظهارداشت: دولت، مشکلات اجرایی، کسری بودجه و مسائل انتخابات را از دلایل دیرکرد برنامه پنجم عنوان کرده است که از نظر نمایندگان این دلایل غیرطبیعی اما کمی موجه است.



