به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمود الابرش رئیس مجلس سوریه که در صحن علنی جلسه امروز چهارشنبه مجلس سخنرانی می کرد اظهار داشت: ما شرایــط سختی را می گذرانیم اما دشمنان اسلام همواره مقابل ایستادگی ملت های مسلمان شکست می خـــورند.

وی با اشاره به اینکه حامل محبت ها و درودهای ملت سوریه و دولت این کشور برای مردم جمهوری اسلامی ایران است به همکاری های نزدیک دو کشور اشاره کرد و افزود: ایران و سوریه در مسائل مختلف با یکدیگر همکاری دارند ما همواره در کنار شما و تایید کننده برخورداری جمهوری اسلامی ایران از انرژی هسته ای هستیم.

الابرش تصریح کرد: ملت و دولت سوریه با صدایی رسا موضعی اصولی و دوستانه اعلام می کنند که انرژی هسته ای حق مسلم ملت ایران است.

وی با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در ثبات و امنیت منطقه گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران کشور شما نقش مهمی در ثبات و امنیت منطقه داشته و همواره در مقابل دیکته های بیگانگان در راس آن آمریکا ایستادگی کرده است.

رئیس مجلس سوریه موضع ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر رفتار غربی ها باعث ناخشنودی دنیای غرب خواند و تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره در مقابل توطئه های غرب ایستادگی کرده است اما غرب مغرور از توطئه چینی علیه جمهوری اسلامی ایران و کسانی که در مقابل آنان ایستاده اند دست بردار نیستند.

الابرش ضمن تایید موضع ملت ایران در حمایت از مقاومت لبنان و فلسطین یادآوری کرد که موضع تشکیل دولت فلسطین به پایتختی قدس شریف از سوی جمهوری اسلامی ایران موجب افتخار انسان های با وجدان، مسلمانان و دنیای غرب نیز گردیده است.

وی خاطر نشان کرد ما با دیکته کردن دیگران در تصمیم گیری ها مشکل داریم و امروز اصلی ترین نیاز منطقه را ثبات، امنیت و گستردگی عدالت می دانیم. قطعا تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی به تحقق این امر کمک خواهد کرد و این سازمان در آینده مرجعی برای تصمیم گیری در منطقه خواهد بود.

رئیس مجلس سوریه گفت: مرحوم حافظ اسد و بشار اسد رئیس جمهور فعلی سوریه به خوبی اهمیت جمهوری اسلامی ایران را در درک کرده و برای ارتباط هر چه بیشتر با این کشور تلاش کرده اند چرا که جمهوری اسلامی ایران بعد از جنگ جهانی اول در حال حاضر بهترین جایگاه خود را دارد.

وی با بیان اینکه ایران و سوریه بهترین ارتباط را برای ساختن منطقه دارند، به آغاز روابط گسترده دو کشور از زمان امام خمینی (ره) و حافظ اسد اشاره کرد و گفت: این روابط به هیچ عنوان قابل خدشه نخواهد بود بلکه همواره ما در جهت افزایش همکاری ها حرکت خواهیم کرد.

الابرش در پایان گفت: ملت های مسلمان در مقابل اقدامات خشونت آمیز متحد خواهند بود و برای خیر، عدالت و برابری کار می کنند. ملت سوریه با تمام و نیروی خود در کنار انقلاب اسلامی خواهد ایستاد و آن را الگویی برای ملت های مسلمان منطقه می داند. قطعا جمهوری اسلامی ایران با چنین رویکردی همواره در مقابل دشمنان پیروز خواهد شد.