به گزارش خبرنگار مهر، محمد دادکان که پس از سه سال و نیم جدایی اش از فوتبال برای نخستین بار به برنامه تلویزیونی نود دعوت شده بود، در این برنامه ضمن ارائه گزارشی از اتفاقاتی که باعث جدایی اش از فوتبال شد، تاکید کرد دیگر حاضر نیست با شرایط فعلی به فوتبال برگردد. دادکان همچنین تاکید کرد به خاطر رفتاری که با او شد هیچوقت عاملان این رفتار را نخواهد بخشید.

استقلال فدراسیون فوتبال را حفظ کردیم

محمد دادکان در این گفتگو بر استقلال فدراسیون تحت مدیریتش تاکید کرد و گفت: در دوره‌ای که من مسئولیت فدراسیون فوتبال را برعهده داشتم، تمام تلاش خود و همکارانم این بود که استقلال فدراسیون را حفظ کنیم. دوست و دشمن ما به این مورد اذعان می کنند که فدراسیون فوتبال در زمان دادکان مستقل عمل می کرد.

ما را به کلانتری و دادگاه کشاندند

وی با تاکید بر اینکه فدراسیون فوتبال ضمن احترام به قوانین و اهالی ورزش استقلال را مهمترین اصل کار خود قرار داده بود، خاطرنشان کرد: در آن دوره به هیچ کس اجازه دخالت ندادیم. با اینکه ما را به کلانتری و دادگاه کشاندند و خودم و خانواده‌ام را تحت فشار قرار دادند اما بازهم اجازه ندادیم شخصی در امور فدراسیون دخالت کند.

با هیچکس معامله نکردم

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در ادامه مدعی شد در زمان ریاست خود بر این فدراسیون عزمش را برای خدمت به ورزش جزم کرده بود. وی افزود: در آن برهه با هیچ کس معامله نکردم و آنچه حق و به سود فوتبال بود را به اجرا درآوردم.

گفته بودم بعد از جام جهانی می روم

دادکان با پذیرش برخوردهایی که بین او و مسئولان سازمان تربیت بدنی در اواخر دوره ریاستش بر فدراسیون فوتبال به وجود آمده بود، گفت: در آخرین مجمع فدراسیون فوتبال اعلام کردم، پس از جام جهانی دیگر در فدراسیون نخواهم ماند و فوتبال برای من تمام شده است. رئیس وقت سازمان تربیت بدنی پس از این مجمع در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت:"دادکان برود ما نیروی جوانتر را به جای او منصوب خواهیم کرد و جز چهار تیم برتر دنیا خواهیم شد!"

شفاف به مردم بگویند چرا تیم ملی در جهان چهارم نشد

وی با اشاره به ادعای مسئولان سازمان تربیت بدنی در رساندن ورزش ایران به جایگاه سوم بازیهای آسیایی گوانگژو چین گفت: مسئولان آن دوره سازمان تربیت بدنی وعده داده بودند تیم ملی فوتبال ایران در جهان چهارم می شود، حال که فوتبال ایران به این جایگاه نرسیده است، باید بصورت شفاف به مردم بگویند چرا چهارم نشدیم.

برخی‌ها در کار ما اخلال می کردند

رئیس فدراسیون فوتبال از عدم تمام و توان خود برای ادامه فعالیت در این فدراسیون در ماه‌های ابتدایی سال 85 یاد کرد و گفت: برخی‌ها در کار ما اخلال می کردند بطور مثال به مسئولان ایرانول گفته بودند به فدراسیون پول ندهید و ...

پیش از جام جهانی حاشیه‌های سازمان تربیت بدنی را دفع می کردیم

وی در ادامه یادآور شد: در روزهایی که در کشورهای ژاپن و کره جنوبی جشن صعود به جام جهانی برپا شده بود ما در ایران داشتیم حاشیه‌های سازمان تربیت بدنی را دفع می کردیم. متاسفانه در جشن پرواز برای جام جهانی همکاران مرا به جایگاه ویژه راه نداند و معاونان و مدیران سازمان در جایگاه ویژه مستقر شدند. از همان جا اختلاف ما با مسئولان سازمان تربیت بدنی شدت گرفت.

"فوتبال عظمت و جایگاه خود را از دست داده است"، دادکان این جمله را گفت و افزود: در آن دوره بین ما و مسئولان سازمان تربیت بدنی هیچ تعاملی وجود نداشت اما هیچ گاه این عدم تعامل از جانب من شروع نمی شد چرا که اجازه نمی دادم با شخصیتم بازی کنند.

نیروی جوان مسئول سازمان خودش و کفاشیان بود

دادکان خاطرنشان کرد: مسئول اول سازمان تربیت بدنی می خواست نیروی جوانی را به فدراسیون فوتبال بیاورد، شاید منظور ایشان از نیروی جوان خودش و آقای کفاشیان است. اولی را که فیفا اجازه نگذاشت رئیس فدراسیون فوتبال شود و دومی هم همان اولی است فقط نامش فرق می کند.

دنبال تخریب نیستم و نظام و کشورم را دوست دارم

بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه مدعی شد، دنبال تخریب نیست و نظام و کشورش را دوست داد و گفت: از سال 52 تا به امروز مو و ریش من به همین صورت است. من دلم برای کشورم می شود و مردم و نظامم را هم دوست دارم اگر هم حرفی می زنم و انتقاد می کنم قصد نفی کسی را ندارم و واقعیت را می گویم.

"من اخراج نشدم، کشورم را اخراج کردند"، دادکان با بیان این جمع اتفاقات زمان برگزاری جام جهانی 2006 را یادآور شد و گفت: من در آلمان نماینده ایران بودم و زمانی که مرا برکنار کردند، یعنی کشورم را اخراج کرده اند. البته خبر اخراج من پیش از برگزاری جام جهانی مطرح شده بود و حتی اگر نشان جام جهانی را هم می آوردم بازهم این تصمیم برنمی گشت.

چرا امروز نمی گویند حیثیت ما زیر سئوال رفته است؟

دادکان که مدعی بود پس از جام جهانی به او و همکارانش اجازه دفاع از تیم ملی داده نشده است، از این تیم دفاع کرد و گفت: همین که تا دقیقه 60 - 70 تیم ملی در هر سه بازی خود مقابل مکزیک، پرتغال و آنگولا مساوی کار را دنبال می کرده قابل قبول است. متاسفانه کارشناسان اینها را دیدند و چیزی نگفتند. متاسفانه کارشناسان می گفتند ما باید پرتغال را می بردیم، ما چطور می توانستیم پرتغال را شکست دهیم؟ کارشناسی که می گفت با نبردن پرتغال حیثیت ما زیر سئوال رفته است، چرا امروز که تیم ملی به بحرین می بازد، به قطر می بازد، چیزی نمی گوید. ما به امروز به هرچه تیم درجه 3 و 4 است باخته ایم، قطر بحرین، تانزانیا و ...

شگفتی ساز شدن یعنی صعود به مرحله دوم جام جهانی؟!

وی گفته بود تیم ملی در جام جهانی 2006 شگفتی ساز می شود، در دفاع از این مدعا نیز گفت: شگفتی ساز شدن یعنی صعود به مرحله دوم جام جهانی. من رئیس فدراسیون بودم و باید از تیم ملی حمایت می کردم.

رئیس سازمان تربیت بدنی نباید در موارد مختلف اظهارنظر کند

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: نقش رئیس سازمان تربیت بدنی باید نظارتی و هدایت است و نباید در موارد مختلف اظهارنظر کند.

دعوای من و علی آبادی به خاطر ریاست بود

وی در ادامه از این گفت که تیم ملی در زمان حضور در جام جهانی 2006 حمایت نشده است و افزود: دعوای من و مسئول پیشین سازمان تربیت بدنی سر ریاست بود. ایشان حتی کاندیدا شد که رئیس فدراسیون فوتبال شود که نشد. اگر طمعی به ریاست نداشت که ثبت نام نمی کرد. رئیس سازمان که نباید دنبال پست‌های پایین تر باشد اما ایشان علاوه بر این پست ریاست کمیته المپیک را هم می خواست، به فدراسیون بومی محلی و باستانی و... هم نظر داشت.

باید در ورزش ایران انقلاب شود

"دویدن سهم کسانی است که نمی رسند اما رسیدن حق کسانی است که نمی دوند"، دادکان با اشاره به این جمله افزود: باید یک روز در ورزش ایران انقلاب شود و هر کس در این ورزش زحمت کشیده مسئولیت قبول کند.

برای تیم نوجوانان سه سال زحمت کشیدیم

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: من در زمان ریاست خود بر فدراسیون فوتبال فقط به تیم ملی بزرگسالان نچسبیده بودم. زمانی که آقای هاشمی سرپرست فدراسیون فوتبال شد در نامه تبریک خود به ایشان قید کردم که استقلال فدراسیون فوتبال حفظ شود و زحمتی که برای تیمهای پایه کشیده شده است، هدر نرود و این تیمها رها نشود. ما برای همین تیمی که قهرمان نوجوانان آسیا شد سه سال زحمت کشیدیم. این تیم یک ساله درست نشد و زحماتی برای آن کشیده شده بود.

در حساب فدراسیون 5/6 میلیارد تومان بود

دادکان با تاکید دوباره بر اینکه بخشی از نیاز مالی فدراسیون فوتبال با کمکهای افراد علاقمند به فوتبال برطرف می شد، گفت: زمانی که فدراسیون فوتبال را تحویل دادیم رقمی بیش از 5/6 میلیارد تومان در حساب این فدراسیون بود. ما در آن دوره از جوراب تا کلاه بازیکنان پول در می آوردیم اما امروز چطور؟! ما برای تیم ملی و فدراسیون فوتبال برنامه اقتصادی داشتیم، اینها هم بروند برای فدراسیون کمک بیاورند. شاید سیستم امروز فدراسیون خوب است که بیش از 10 میلیادر تومان بدهی دارد!

وی صعود بی دغدغه به جام جهانی، قهرمانی در بازیهای آسیایی بوسان، قهرمانی آسیا - اقیانوسیه و درخشش تیم ملی در مسابقات جام ملتهای 2004 چین را از نتایج مثبت فدراسیون فوتبال در زمان خود عنوان کرد و گفت: در زمان من برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس ساختمان خریداری شد، ساختمان امروز فدراسیون که 11 میلیارد تومان ارزش دارد، بنا شد، چندین هزار متر زمین در آبگرم آبعلی خریداری شد تا برای تیم ملی کمپ احداث شود، در بم آکادمی فوتبال احداث شد و ...

15 کیلو از وزنم بدنم کم شد

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال گفت: ما این همه کار کردیم اما کسی به ما خسته نباشید نگفت. آیا اگر این کار را با شما می کردند آن را فراموش می کردید؟! من شبانه روز کار می کردم، خودم و خانواده ام تحت فشار بودند، در زمان ریاست فدراسیون 15 کیلو از وزن بدنم کم شد و ... آن وقت در آلمان حکم برکناریم را دادند.

"برخی ها به ورزش می آیند که دور کمرشان را بزرگتر کنند"، دادکان این را گفت و افزود: من برای خدمت به ورزش آمده بودم اما امروز به غیر از کمیته پیشکسوتان فدراسیون فوتبال حاضر نیستم در هیچ بخشی از ورزش فعالیت داشته باشم.

استقلال فدراسیون در زمان ما مطلق نبود

دادکان به یادآوری روزهای گذشته پرداخت و اینکه بدون دخالت سازمان تربیت بدنی برانکو را سرمربی تیم ملی کرده بود، وی همچنین بصورت تلویحی پذیرفت استقلال فدراسیون در زمان او مطلق نبوده است و گفت: ما در فدراسیون خودمان تصمیم می گرفتیم و اجازه دخالت به کسی نمی دادیم. البته نظرات مشورتی را می گرفتیم اما تصمیم نهایی را خود اتخاذ می کردیم.

ضعیف‌ترین مربیان به رئیس جمهور نامه می نوشتند تا وارد تیم ملی شوند

وی همچنین یادآورشد: در زمان ریاست من ضعیف‌ترین مربیان به رئیس جمهور نامه می نوشتند تا وارد تیم ملی شوند اما من به هیچ عنوان چنین اجازه ای به آنها ندادم.

امروز در فدراسیون فوتبال نظم نیست

دادکان شاخصه‌های انتخاب مدیر و مربی برای یک تیم را انتخاب خوب، نظم و انضباط و پیوستگی و همبستگی عنوان کرد و گفت: اگر یکی از اینها در کار لحاظ نشود مجموعه زمین می خورد. من قصد توهین ندارم و نمی خواهم به کسی توهین کنم اما امروز در فدراسیون فوتبال نظم نیست. در فدراسیون هر رئیس و مسئول و کمیته‌ای حرف می زند و اظهار نظر می کند اما در زمان ریاست من و فدراسیون فقط یک نفر حرف می زد.

زمان من فقط یک نفر در فدراسیون حرف می زد

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه تا زمانی که کفاشیان این فدراسیون را اداره می کند به مجموعه فوتبال باز نخواهد گشت، افزود: متاسفانه امروز در فدراسیون فوتبال هر کس به خود اجازه می دهد اظهار نظر کند اما در زمان من فقط یک نفر حرف می زد و تصمیم می گرفت و آن هم من بودم.

اجازه دخالت به روسای کمیته‌ها نمی دادم

وی ادامه داد: یک بار که دهمیانی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با برنامه 90 گفتگو می کرد من از خطی دیگر حرفهایش را کنترل می کردم، آخر رئیس فدراسیون بودم و بایدهمه چیز را در کنترل می گرفتم. تمام کمیته‌ها زیر نظر من بود و اجازه دخالت به هیچ کس نمی دادم. من رئیس فدراسیون بودم و اجازه نمی دادم قرارداد مربی ام را کس دیگری ببندد....

به دریافت نشان لیاقت و شجاعت افتخار می کنم

دادکان با تاکید بر اینکه شخصیت او و همکارانش زیر سئوال رفته بود و به همین خاطر تصمیم به خداحافظی از فوتبال گرفتند، افزود: همیشه برای من سه چیز افتخار است و از فرزندانم خواسته ام این را روی قبرم بنویسند: نخست اخراج در زمان ریاست آقای علی آبادی در سازمان تربیت بدنی، دوم دریافت نشان لیاقت و مدیریت از آقای محمد خاتمی و راهیابی بی دغدغه به جام جهانی.

چرا امروز از مردم عذرخواهی نمی کنند؟!

وی افزود: زمانی که تیم ملی به پرتغال باخت مسئولان سازمان تربیت بدنی از مردم عذرخواهی کردند اما اینها چرا امروز عذرخواهی نمی خواهند، امروز که تیم ملی به بحرین و قطر و تانزانیا می بازد شرافت فوتبال ما زیر سئوال نمی رود؟ آیا امروز فاجعه ای رخ نداده است؟

خروجی فوتبال چیست؟

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال با انتقاد بر فضای حاکم بر فوتبال کشور گفت: فوتبالی که سالی 400 میلیارد تومان برای آن هزینه می شود خروجی اش چیست؟ آیا این حرف من ضد نظام است؟ ضد دولت است؟

هنوز 9 بازیکن از جام جهانی 2006 در تیم ملی هستند

دادکان خاطرنشان کرد: برخی ها می گویند ترکیب تیم ملی تغییر کرده و جوان شده اما در همین تیم ملی 9 بازیکن از جام جهانی 2006 حضور دارند. پس نسل جدیدی که اینها می گویند کجاست؟ مردم همه چیز را می دانند و نمی توان آنها را فریب داد.

به یک نفر گفته بودند مرا بکوبد

وی در ادامه به مورد جالب توجهی اشاره کرد و گفت: متاسفانه به یک خبرنگار دستور داده بودند مرا بکوبد این شخص بعد از مدتها مرا دید و حلالیت خواست.

فقط نوکری امام حسین (ع) را می کنم

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در ادامه با ابراز تشکر از حمایت های مردم گفت: من هیچ جا نوکری نمی کنم جز محضر امام حسین (ع).

قطبی را آوردند تا محبوبیتش تمام شود و برود

دادکان در خصوص حضور افشین قطبی در تیم ملی گفت: قطبی برای من قابل احترام است اما آیا او را به خاطر توانایی هایش سرمربی تیم ملی کردند؟ نه! او را آوردند تا محبوبیت هایش تمام شود و برود.

وی ادامه داد: پیش از بازی با مقدونیه در 4 شبکه تلویزیونی از سرمربی تا رئیس فدراسیون از مردم خواستند به ورزشگاه بیایند اما برای تماشای مسابقه 300 نفر هم نیامدند. یک جوان اگر به استادیوم نیاید کجا می رود و ...

بی توجهی مردم به فوتبال تا این اندازه نبود

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: روزی برای تماشای دیدار تیم ملی مقابل آلمان، ژاپن و کره بیش از 100 هزار نفر به ورزشگاه می آمدند اما امروز چه؟ زمانی که من رئیس فدراسیون بودم در برخی بازیها هزار تماشاگر هم به ورزشگاه آمده بود اما بی توجهی مردم به فوتبال تا این اندازه نبود.

علت عدم استقبال تماشاگران چیست؟

دادکان یادآور شد: زمانی که من برای پرسپولیس بازی می کردم جمعیت تهران یک میلیون نفر بود اما برای تماشای بازیهای پرسپولیس 30 تا 40 هزار تماشاگر به ورزشگاه می آمدند .امروز جمعیت این شهر به بیش از 16 میلیون نفر رسیده اما 10 هزار نفر هم برای تماشای بازیهای تیم های استقلال و پرسپولیس به ورزشگاه نمی آیند باید برویم دنبال این بگردیم که علت عدم استقبال تماشاگران چیست؟

مردم دنبال فوتبال زیبا هستند

"مردم دنبال فوتبال زیبا هستند اما امروز در فوتبال ایران تیمی زیبا بازی نمی کند" دادکان به این مورد اشاره کرد و گفت: چرا در نیم فصل لیگ برتر 12 مربی از 18 تیم عوض شده اند. آیا اسم این فوتبال است؟

چون با من رابطه خوبی دارند، به آنها مسئولیت نمی دهند

وی به رابطه خوب خود با حسین فرکی، همایون شاهرخی، احمد سجادی و ... اشاره کرد و مدعی شد: اینکه آنها امروز مسئولیت ندارند به خاطر این است که رابطه شان با دادکان خوب بوده و از من طرفداری می کنند در صورتی که توانایی های زیادی دارند.

به دایی گفتم از او حمایت می کنند

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در خصوص انتخاب علی دایی و امیر قلعه نویی به عنوان سرمربی تیم ملی گفت: دایی زمانی که برای هدایت تیم ملی انتخاب شد با من تماس گرفت، به او گفتم اگر تو سرمربی تیم ملی شوی افتخار من است اما تو طعمه ای بیش نیستی تا اگر تیم ملی شکست خورد در پشت تو مخفی شوند مطمئن باش اینها اگر شکست بخوری از تو حمایت نمی کنند. زمانی هم که تیم ملی به عربستان باخت به او گفتم حکم مربیگری ات لغو شد اما دایی قبول نکرد. او 11 صبح که فهمید از سرمربیگری تیم ملی برکنار شده با من تماس گرفت و گفت حرف درستی زدی.

به قلعه نویی گفتم تو را برای خودت نمی خواهند

وی ادامه داد: زمانی که هیئت مدیره استقلال قصد انتخاب سرمربی برای این تیم داشت من امیر قلعه نویی را پیشنهاد کردم وهمیشه او را قبول داشتم. قلعه نویی زمانی که برای هدایت تیم ملی انتخاب شد با من تماس گرفت به او هم گفتم تو را برای خودت نمی خواهند تو را سرمربی تیم ملی کرده اند که از حمایت هواداران استقلال برخوردار شوند و در آینده راحت کنارت می گذارند همان اتفاقی که پس از جام ملتهای 2007 افتاد.

دنبال این هستند که قطبی را هم کنار بگذارند

دادکان در ادامه مدعی شد: امروز دنبال این هستند که قطبی را کنار بگذارند اما به جای برکناری قطبی را باید کسی که او را سرمربی تیم ملی کرده است را کنار بگذارند. باید ببینند قطبی را چه کسی سرمربی تیم ملی کرده، قطعا فدراسیون فوتبال در این کار نقشی نداشته است.

مسئولیت اجرایی در ورزش نمی پذیرم

وی با تاکید دوباره بر اینکه بازگشتش به فوتبال منطقی نیست و فعلا فعالیت اجرایی در ورزش نمی پذیرد، شایعه حضور خود در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس را رد کرد وگفت: من علاقه ای به حضور در باشگاه پرسپولیس ندارم و برایم استقلال و پرسپولیس هیچ فرقی نمی کند.

دولت وارد عمل شود و مشکلات را حل کند

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در خصوص فوتبال پاک گفت: ما می گوییم دنبال فوتبال پاک هستیم اما باید ببینیم چه عواملی باعث ناپاک شدن فوتبال شده است. مربی که از 25 سال معلمی 20 میلیون دریافت کرده چطور برای یک سال 400 میلیون تومان می گیرد آیا دولت نباید وارد شود و این مشکلات را بررسی کند شما بررسی کنید و ببینید 18 مربی لیگ برتری و دسته پایین تر در فصل گذشته چقدر گرفته‌اند و درآمد افراد شاخص تحصیل کرده چقدر بوده است؟

مربی که دم از فوتبال پاک می زند حاضر است با 45 میلیون کار کند؟

دادکان ادامه داد: این چه پولی است که برای مربیان هزینه می شود و هنوز به نیم فصل نرسیده مربی اخراج می شود؟ مربی که از این تیم اخراج می شود و به تیمی دیگر می رود و آنجا هم 300 میلیون می گیرد. آن مربی که دم از فوتبال پاک می زند آیا حاضر است با 45 میلیون تومان کار کند. مربی که 400 میلیون تومان قرارداد می بندد آیا 40 میلیون هم می ارزد آیا این فوتبال پاک است که فقط مربی در آن درآمد دارد آیا بازیکن و خبرنگار هم نباید از این فوتبال سود ببرند.

مخارج‌مان حرفه‌ای است اما از نیمه حرفه‌ای هم پایین تر هستیم

وی در ادامه از مسئولان کشور خواست به داد فوتبال برسند و گفت: در زمانی که من رئیس فدراسیون بودم به حسین فرکی 13 میلیون و به محمد مایلی کهن 12 میلیون تومان بیشتر ندادم امروز 400 میلیون تومان برای مربی می دهند و میلیون‌ها تومان هزینه می کنند اما هیچ چیزی از فوتبال نمی بینیم به غیر از دو تیم اصفهانی که چیزی شبیه فوتبال بازی می کنند تیم‌های دیگر بازی معمولی انجام می دهند. ما مخارج‌مان حرفه‌ای است اما از نیمه حرفه‌ای هم پایین تر هستیم. امروز برای باشگاهها 15 میلیارد تومان هزینه می شود و 100 میلیارد به فدراسیون فوتبال می دهند اما چرا این پول‌ها در اختیار ما قرار نمی گرفت.

دادکان با اشاره به جریان بازگشت تیم صنعت نفت آبادان به لیگ برتر گفت: تا زمانی که من رئیس فدراسیون بودم اجازه ندادم صنعت نفت در لیگ برتر حضور پیدا کند همین که از فدراسیون رفتم شرایط حضور این تیم در لیگ برتر را فراهم آوردم . نفت را به لیگ برتر آوردند تا 20 میلیارد تومان هزینه کند و سال بعد دوباره به لیگ دسته اول باز گردد. چه کسی باید پاسخگوی این هزینه‌ها باشد؟

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال با انتقاد به شرایط حاکم بر باشگاههای لیگ برتری گفت: پرسپولیس باشگاه اول این مملکت در سه سال بیش از یک میلیارد برای سه مربی هزینه کرده است اما زمین برای تمرین ندارد.

مگر مدیر استقلال ورزشی است که در مورد کارشناسی ورزش اظهارنظر می کند

وی در ادامه به انتقاد از اظهارات اخیر مدیرعامل باشگاه استقلال پرداخت و گفت: مدیر عامل باشگاه استقلال می گوید کارشناسی ورزش در سازمان تربیت بدنی ضعیف است، من هم این مورد را قبول دارم اما باید به ایشان بگوییم مگر شما ورزشی هستید که از کار کارشناسی ورزش در سازمان تربیت بدنی ایراد می گیرید متاسفانه امروز در ورزش ما تمام مدیران سیاسی، صنعتی، ارتشی و سپاهی هستند. پس پیشکسوتان و کارشناسان ورزش باید کجا بروند. بروند خانه بنشینند تا زمان مرگشان برسد متاسفانه آنها که اهل ورزش هستند امروز در خانه هستند و فقط زمانیکه مریض می شوند حکم مشاوره و مسئولیت می گیرند. چرا وقتی زنده هستند و سلامت کسی به آنها توجه نمی کند.

دادکان خود را معلمی دلسوز برای جامعه خواند وگفت: من را در سن 50 سالگی بازنشست کردند و این نسل است که باید قضاوت کند من برای ورزش و فوتبال کشور چه کردم.