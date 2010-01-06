سهم 300 میلیون دلاری صنایع غذایی از صادرات غیرنفتی کشور

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، یونس ژاله شامگاه سه شنبه در نشست بررسی مشکلات واحدهای صنایع غذایی آذربایجان شرقی افزود: در این میان 60 درصد از صادرات صنایع غذایی ایران به استان آذربایجان شرقی اختصاص دارد.

وی تاکید کرد:جایگاه ایران و آذربایجان شرقی در حوزه صنعت غذا می تواند ارتقا یابد.

وی در ادامه وضعیت منابع مالی آذربایجان شرقی را نامناسب توصیف و خاطر نشان کرد: باید بررسی شود که چرا منابع مالی این استان با وجود استقرار تعداد زیادی از واحدهای تولیدی، فقط پنج هزار میلیارد ریال است.

این فعال صنعتی همچنین عدم جذب منابع ملی را یکی از دلایل عقب افتادگی آذربایجان شرقی دانست و افزود: حرکت محتاطانه و نیز سختگیری بیش از حد مانع از جذب خوب منابع مالی در آذربایجان شرقی شده است.

ژاله،‌به مصوبه وزارت صنایع مبنی بر اختصاص پنج میلیارد دلار از صندوق ذخیزه ارزی به صنایع برای تامین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: متاسفانه تا کنون حتی یک دلار نیز از این محل جذب آذربایجان شرقی نشده است.

وی اظهار داشت: اگر اختیارات بانک ها افزایش یابد می توان با جذب پنج درصد از این اعتبار،‌آذربایجان شرقی را متحول کرد.

وی همچنین عدم هماهنگی در اعمال سه درصد مالیات بر ارزش افزوده به واحدهای مختلف صنعتی را مورد انتقاد قرار داد و اضافه کرد: در این میان حتی مجریان و متولیان اخذ مالیات در آذربایجان شرقی نیز با یکدیگر هماهنگی لازم را ندارند.

رئیس انجمن صنایع غذایی ایران خواستار تشکیل کمیته ویژه بررسی مشکلات صنایع غذایی در آذربایجان شرقی شد و تاکید کرد: مشکلات فراروی فعالان این شاخه صنعتی در استان با کمک مدیریت ارشد آذربایجان شرقی و سایر مسئولان به راحتی قابل حل و فصل است.

ژاله در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به بی توجهی به تامین نقدینگی واحدهای فعال در صنایع غذایی آذربایجان شرقی هشدار داد و گفت: در این صورت موج گسترده ای از بیکاری، آذربایجان شرقی را فرا خواهد گرفت.

وی پیش بینی کرد: اگر نقدینگی واحدهای صنایع غذایی آذربایجان شرقی تامین نشود 50 درصد از این واحدها با کاهش ظرفیت تولید خود، به تعدیل نیروی انسانی خود روی خواهند آورد که تبعات ناخوشایندی به دنبال دارد.