سبحانی نیا به مهر خبرداد: تصویب طرح تقویت مرزبانی بصورت اصل 85/ جزئیاتی از دیدار با سخنگو

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه بعداز ظهر امروزسه شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار داشت: امروز رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه مهمان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود.

وی با بیان اینکه در این جلسه سخنگوی وزارت امورخارجه به ارائه گزارشهایی در مورد " مسائل هسته ای، بن لادن، هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا، وقایع داخلی یمن، مصر، غزه، احداث دیوار حائل واختلافات مرزی با عراق" پرداخت که البته اختلافات مرزی ما باعراق بیشتر جنبه سیاسی دارد، زیرا هم اکنون در آستانه انتخابات پارلمانی عراق قرار داریم وعده ای می خواهند نوری المالکی را تخریب کنند و به این مسائل دامن می زنند.

نماینده مردم نیشابور درمجلس شورای اسلامی درادامه با اشاره به دو لایحه ای که در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در این جلسه آخرین اشکالاتی که شورای نگهبان به لایحه "اصلاحیه قانون نظام وظیفه" گرفته بود مورد بررسی قرار گرفت تا این اشکالات مرتفع شود اما به دلیل ضیق وقت ادامه بررسی لایحه مذکور به جلسه آینده کمیسیون امنیت ملی موکول شد.

وی اضافه کرد: همچنین دراین جلسه آخرین بررسی ها برای تصمیم گیری درخصوص طرح "تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران" مطرح گردید و قرار براین شد که تا فردا جمع بندی نهایی انجام گیرد تا آن را به شکل اصل هشتاد و پنجی در مجلس به تصویب برسانیم.

سبحانی نیا در پایان افزود: بدلیل اینکه درآستانه برنامه پنجم قرار داریم وممکن است طرح برنامه پنجم در مجلس وقفه ای در تصویب این طرح مهم ایجاد کند لذا خواستار تصویب آن به شکل اصل هشتاد و پنجی درمجلس هستیم.

به گزارش مهر، براساس اصل 85 قانون اساسی در موارد خاص مجلس شورای اسلامی قانونگذاری واختیارات قانونگذاری را موقتا به کمیسیون ها تفویض می کند.



