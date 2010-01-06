  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۱۴

فعالیت 810 واحد صنایع غذایی در آذربایجان شرقی

فعالیت 810 واحد صنایع غذایی در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی از فعالیت 810 واحد صنایع غذایی، ‌آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی مسافری شامگاه سه شنبه در جریان بازدید استاندار آذربایجان شرقی از چند واحد صنایع غذایی تبریز به خبرنگاران گفت: هم اکنون حدود هفت هزار و 600 واحد صنایع غذایی، ‌آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در کشور فعالند که واحدهای فعال در آذربایجان شرقی از مجموع این واحدها را تشکیل می دهند.

وی از آذربایجان شرقی به عنوان قطب صنایع غذایی کشور یاد و خاطر نشان کرد: واحدهای فعال در این شاخه صنعتی با ظرفیت اسمی تولید 745 هزار تن در سال و با اشتغالزایی 15 هزار و 200 نفر، محصولات تولیدی خود را به پنج قاره مختلف جهان صادر می کنند.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی اظهار داشت: کارخانه های تولید شکلات و ویفر در این استان به ترتیب با 31 و 83 واحد فعال،‌ 43 درصد از مجموع کارخانجات کشور را تشکیل می دهند.

وی اضافه کرد: تافی، بن بن‌، آبنبات، ‌غلات حجیم شده، ‌کیک و کلوچه از دیگر محصولاتی است که در واحدهای صنایع غذایی آذربایجان شرقی تولید می شود.

مسافری افزود: اغلب واحدهای صنایع غذایی آذربایجان شرقی دارای مراکز "آر اند پی"(R&P) هستند که از این حیث در سطح کشور متمایز است.

وی همچنین تاکید کرد: دولتمردان، همواره از صنعتگران به ویژه فعالان صنعت غذا حمایت کرده و به این که خادم این قشر هستند، افتخار می کنند.

استاندار آذربایجان شرقی در این بازدید از دو واحد صنایع غذایی تبریز بازدید و در نشستی که برای بررسی مشکلات این واحدها ترتیب یافته بود، ‌شرکت کرد.

کد مطلب 1012258

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها