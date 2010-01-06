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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۲۷

بانک اطلاعاتی فارغ اتحصیلان دانشگاهی در کهگیلویه وبویراحمد ایجاد می شود

بانک اطلاعاتی فارغ اتحصیلان دانشگاهی در کهگیلویه وبویراحمد ایجاد می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: بانک اطلاعاتی کامل از نیروی انسانی تحصیل کرده و آموزش دیده دانشگاهی و دیگر مراکز آموزشی در استان ایجاد می شود.

سید محمود موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: به همین منظور سایت فارغ التحصیلان استان با مدیریت دفتر فناوری استانداری در جهت شناسایی فارغ التحصیلان استان راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: به کمک این پایگاه، اطلاعاتی از تمام فارغ التحصیلان در رشته های مختلف دانشگاهی در سطوح مختلف و جنسیت خواهیم داشت تا به کمک آن برای نیازها و ضرورت های بخشهای مختلف استان و همچنین ظرفیت سازی نیروی تحصیل کرده، برنامه ریزی کرد.

موسوی یادآور شد: ذکر مشخصات و ثبت نام از فارغ التحصیلان استان در همه رشته ها و دوره ها در این سایت به منزله جذب و ایجاد اشتغال آنها در دستگاههای دولتی نیست..

معاون پشتیبانی استان، آدرس این سایت را www.fareghotahsil-kb.ir عنوان کرد و بیان داشت: زمان ثبت نام از فارغ التحصیلان از طریق رسانه ها و جراید اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1012259

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