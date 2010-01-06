بانک اطلاعاتی فارغ اتحصیلان دانشگاهی در کهگیلویه وبویراحمد ایجاد می شود

سید محمود موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: به همین منظور سایت فارغ التحصیلان استان با مدیریت دفتر فناوری استانداری در جهت شناسایی فارغ التحصیلان استان راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: به کمک این پایگاه، اطلاعاتی از تمام فارغ التحصیلان در رشته های مختلف دانشگاهی در سطوح مختلف و جنسیت خواهیم داشت تا به کمک آن برای نیازها و ضرورت های بخشهای مختلف استان و همچنین ظرفیت سازی نیروی تحصیل کرده، برنامه ریزی کرد .

موسوی یادآور شد: ذکر مشخصات و ثبت نام از فارغ التحصیلان استان در همه رشته ها و دوره ها در این سایت به منزله جذب و ایجاد اشتغال آنها در دستگاههای دولتی نیست. .