دومین جشنواره ادبی ـ هنری حوزه علمیه خراسان برگزار شد

مسعود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: دومین جشنواره ادبی ـ هنری حوزه علمیه خراسان به منظور ایجاد بستری مناسب برای رشد و شکوفایی خلاقیتهای ادبی هنری طلاب و ساماندهی و پشتیبانی آنان از سوی گروه مبلغان هنرمند دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شده است.

مدیر گروه مبلغان هنرمند دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: جشنواره ادبی - هنری حوزه علمیه خراسان در راستای بهره گیری از ذخایر ادبی هنری طلاب برای نیل به اهدافمان در زمینه ترویج و تبلیغ دین برگزار می شود و طلاب علاقمند زیادی داریم که باید ساماندهی شوند تا بتوانیم در مقابل هجمه عظیم فرهنگی ایستادگی کنیم.

وی، ساماندهی طلاب هنرمند در سطحی وسیع و فراگیر را از دلایل تنوع بخشهای جشنواره برشمرد و گفت: هر یک از این بخش ها به صورت تخصصی مشخص شده و در مجموع سعی شده است از تمام ظرفیتهای ادبی هنری حوزویان استفاده شود بنابراین بخشهای فیلم و عکس موبایل نیز در فراخوان دیده شده که البته در سطح دنیا هم این بخشها مرسوم و مورد توجه است.

دبیر اجرایی جشنواره ادبی ـ هنری حوزه علمیه خراسان، ارائه طرح و ایده جهت برنامه سازی صدا و سیما را از بخشهای نو و جدید جشنواره ذکر کرد و افزود: طلاب و روحانیان معمولا نقدهایی را به صورت پراکنده نسبت به برنامه های صدا و سیما دارند که با افزودن این بخش به جشنواره، تلاش کرده ایم این نقد و نظرات به صورت منسجم و هدفمند به صدا و سیما ارائه شود که با توجه به تفاهمنامه منعقد شده می توانند تا مرحله تولید و عرضه پیش روند.

مدیر گروه مبلغان هنرمند دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، تخصصی کردن تبلیغ، ارائه راهبردها و مدلهای کلان تبلیغی، استعدادیابی، ساماندهی، برگزاری کارگاه های هنری و پشتیبانی محتوایی طلاب و پاسخگویی به مطالبات هنرمندان و اقشار و نهادهای مختلف جامعه را از دیگر اهداف این جشنواره برشمرد.

زارعیان، روحانیت، تحصیل و تبلیغ و اصلاح الگوی مصرف را موضوعات ویژه این فراخوان ذکر کرد و افزود: علاقمندان جهت حضور در این جشنواره می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.honaremotaali.blogfa.com نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن به نشانی مشهد، خیابان سنایی، میدان صاحب⁯الزمان (عج)، مرکز فرهنگی تبلیغی شهید هاشمی⁯نژاد، گروه مبلغان هنرمند دفتر تبلیغات خراسان رضوی اقدام کنند.

مدیر گروه مبلغان هنرمند دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه شرکت در چند بخش جشنواره بلامانع است، تصریح کرد: آخرین مهلت ارائه آثار تا بیستم بهمن و زمان برگزاری اختتامیه جشنواره نیز 12 اسفندماه است.

وی دستاوردهای نخستین جشنواره ادبی ـ هنری حوزه علمیه خراسان را قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: کارگاه های تخصصی نقد آثار هنری در حاشیه فراخوان جشنواره برگزار خواهد شد.

زارعیان با بیان اینکه به تمامی شرکت کنندگان در جشنواره لوح تقدیر اهدا می شود، بیان داشت: آثار برگزیده در قالب نمایشگاه و نیز کتاب منتشر خواهد شد.

دومین جشنواره ادبی ـ هنری حوزه علمیه خراسان با موضوع آزاد در بخش های داستان(کوتاه، بلند)، شعر، خوشنویسی، گرافیک و تصویرسازی، فیلم نامه و نمایشنامه، طرح و ایده برنامه سازی برای صدا و سیما، وبلاگ، عکس (عکس موبایل)، فیلم( فیلم موبایل ) و پژوهش 25 آبان ماه آغاز شده و تا بیستم بهمن ادامه دارد.