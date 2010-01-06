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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۹:۵۷

"بهرام چوبینه" به خلج و استادمحمد تقدیم شد

"بهرام چوبینه" به خلج و استادمحمد تقدیم شد

اسماعیل خلج و محمود استادمحمد سه‌شنبه 15 دی‌ماه از میهمانان ویژه اجرای نمایش "بهرام چوبینه" بودند و این اجرا به آنها تقدیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "بهرام چوبینه" نوشته و کار شکرخدا گودرزی که این روزها در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود، داستان زندگی و مرگ بهرام چوبینه سردار ایرانی دوره ساسانیان است. این نمایش با حضور هنرمندانی چون فریبرز عرب‌نیا، حمید ابراهیمی، افشین زارعی، داود فتحعلی‌بیگی، نادیا فرجی و پردیس افکاری به صحنه می‌رود.

اسماعیل خلج نمایشنامه‌نویس و کارگردان با سابقه تئاتر و محمود استادمحمد دیگر کارگردان و نمایشنامه‌نویس شناخته شده عرصه تئاتر سه‌شنبه 15 دی‌ماه به تماشای نمایش "بهرام چوبینه" نشستند و گروه نمایش اجرای خود را به این هنرمندان تقدیم کرد.  نمایش "بهرام چوبینه" روزهای پنجشنبه و جمعه 17 و 18 دی‌ماه در دو نوبت 16:30 و 19:30 به صحنه خواهد رفت.
کد مطلب 1012261

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