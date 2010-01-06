"تاکسی نارنجی" 18 میلیونی شد/ آغاز اکران "هر شب تنهایی"

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر اکران تعدادی از فیلم‌ها در فرصت باقی‌مانده تا جشنواره به سرمای این روزهای تهران گرما داده است. فیلم سینمایی "تاکسی نارنجی" به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده در 20 سینما پس از پنج روز نمایش 18 میلیون تومان فروش داشته است.

این فیلم داستان زنی راننده است که پس از جدایی از همسرش به کیش سفر می‌کند و تلاش می‌کند زندگی تازه‌ای را شروع کند. آزیتا حاجیان، ماهایا پطروسیان، حسن پورشیرازی و علی دهکردی بازیگران این فیلم کمدی هستند.

فیلم سینمایی "شبانه" به کارگردانی امید بنکدار و کیوان علیمحمدی روایتی متفاوت از تلاش یک دختر برای پیدا کردن برادرش در یک شب است، هدیه تهرانی، ستاره اسکندی، حمیدرضا پگاه و کمند امیرسلیمانی بازیگران این فیلم هستند. "شبانه" که در 15 سالن اکران شده 24 میلیون تومان فروخته است.

فیلم سینمایی "دختر میلیونر" به کارگردانی اکبر خامین با بازی یوسف تیموری و مهران غفوریان که فضایی کمدی و طنزآمیز دارد در 14 سالن سینما روی پرده رفته است، تهیه‌کننده و پخش‌کننده این فیلم محمد بانکی است که مدتی پیش فیلم سینمایی "دو خواهر" را روی پرده داشت اما "دختر میلیونر" فروش قابل توجه نداشته است.این فیلم پس از هفت روز 39 میلیون تومان فروخته است.

فیلم‌های سینمایی "شوریده" و "تردست" هر دو به کارگردانی محمدعلی سجادی پس از مدت‌ها روی پرده رفته‌اند، "شوریده" که در 9 سالن روی پرده رفته پس از پنج روز هشت میلیون تومان فروش داشته است. فیلم سینمایی "تردست" در هشت سالن روی پرده رفته و پس از 22 روز نمایش در سینماهای تهران 75 میلیون تومان فروخته است.

فیلم سینمایی "تنها دوبار زندگی می‌کنیم" به کارگردانی بهنام بهزادی که در طرح ویژه نگاهی دیگر روی پرده رفته پس از 15 روز نمایش 40 میلیون تومان فروش داشته است. داستان این فیلم درباره سیامک است که آخرین روزهای زندگی‌اش را می‌گذراند اما آشنایی او با دختری جوان زندگی او را تغییر می‌دهد.

علیرضا آقاخانی، رایا نصیری، رامین راستاد و نگار جواهریان بازیگران این فیلم هستند که در شش سالن روی پرده رفته است. از امروز اکران فیلم سینمایی "هر شب تنهایی" به کارگردانی رسول صدرعاملی در هفت سالن سینما در تهران شروع می‌شود. لیلا حاتمی و حامد بهداد بازیگران این فیلم هستند که داستان زنی است که برای شفا به مشهد مقدس سفر می‌کند.

