توضیحات رحمانیان درباره توقف اجرای "روز حسین"

به گزارش خبرنگار مهر، دیروز سه‌شنبه به دعوت محمد رحمانیان اعضای گروه نمایش "روز حسین" از جمله مهتاب نصیرپور، محمد عمرانی، حبیب رضایی، خسرو احمدی، اسماعیل بختیاری، ترانه علیدوستی، بهرام ابراهیمی،افشین هاشمی، سینا رازانی، لیلی فرهادپور، پدیده جمالها،علیرضا فولادشکن، وندند مساح زاده، نسترن حرسلاک و... در کافه تریای مجموعه ایرانشهر دورهم جمع شدند تا مطمئن شوند که نمایش "روز حسین" دیگر اجازه رفتن به روی صحنه را نخواهد داشت.

رحمانیان در جمع بازیگرانش گفت: با تمام رفت وآمدها، نامه‌نگاریها و تلاشهایی که انجام شد تا نمایش "روز حسین" به روی صحنه برود متأسفانه این اتفاق نیفتاد و به من اطلاع دادند که این نمایش قابل اجرا نیست. البته هیچ متن کتبی مبنی بر اجرا نشدن نمایش به من داده نشده‌ وهمه چیز شفاهی اعلام شده است.

وی افزود: من نمی‌توانستم مجموعه تمام ممیزیهایی که بر متن اعمال شده بود را پیاده کنم. نمی‌خواهم خود را تبرئه کنم بلکه اگر در برابر ایرادها ایستادگی کردم برای این بود که بعضی از ممیزیها کل فضای نمایشنامه را عوض‌ می‌کرد.



کارگردان "عشقه" گفت: نزدیک به 75درصد از متن ممیزی شده و اعلام کردند که حتی مکان نمایش از آسایشگاه باید به جای دیگری منتقل شود که در این صورت کل فضای نمایش تغییر می‌کرد.

وی ادامه داد: نمایش "روز حسین" نمایشی تاریخی و برگرفته از مذهب ما مسلمانان است. چرا اجرای آن باید به کسی بربخورد؟ ما تصور می‌کردیم که تمام تلاشهای چند ماهه گروه قرار است به ثمر بنشیند در حالی‌ که دکور، لباس، صحنه و موسیقی نمایش آماده است. اجرا نشدن این نمایش برای من یک عقبگرد به حساب می‌آید و دیگر نمی‌خواهم که این اتفاق بیفتد.

وی بیان کرد: از تمام اعضای گروه که دوماه خود را دراختیار"روز حسین" قرار دادند و از حسین کیانی نیز که در روزهای سختی که داشتیم با نوشتن یادداشت و نقدهایش ما را دلگرم می‌کرد تشکر می‌کنم. من توقع داشتم که اجازه اجرای خصوصی‌تری رابه این نمایش می‌دادند تا ما بتوانیم برای عده‌ای این اثر را اجرا کنیم .

کارگردان "اسب‌ها" گفت: این نمایش را روی جلد برشور به خانم رخشان بنی‌اعتماد تقدیم کرده بودم و بسیار خوشحالم که ایشان توانستند اجرایی از"روز حسین "را ببینند.

در پایان اعضای گروه، ترانه آخر نمایش "روز حسین" را همراه با آکاردئون ونداد مساح زاده اجرا کردند.