حریف مس از سد الظفره گذشت/ توقف النصر و شکست عجمان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم الاهلی که در گروه D مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های السد قطر، مس کرمان و الهلال عربستان هم‌گروه است، سه شنبه شب در چارچوب هفته پنجم از مرحله گروهی جام اتحادیه باشگاه‌های امارات به مصاف الظفره رفت و موفق شد شکست 2 بریک را به میهمان خود تحمیل کند.

برای الاهلی در این بازی که در ورزشگاه راشد شهر دبی برگزار شد، عبدالله احمد سالم (19) و جادیر باری (71) گلزنی کردند و تک گل الظفره نیز توسط حمدعبدالرحمان محمد در دقیقه 2+90 به ثمر رسید. الاهلی با این پیروزی 6 امتیازی شد و در کنار تیم الشارجه بر سکوی سوم گروه A مسابقات جام اتصالات امارات ایستاد. شکست الاهلی در حالی رقم خورد که مهرزاد معدنچی را در ترکیب خود نداشت.

- نتایج دیدارهای شب گذشته جام اتصالات امارات به شرح زیر است:

گروه A

* الاهلی 2 - الظفره یک

گل‌ها: عبدالله احمد سالم (19) و جادیر باری (71) برای الاهلی و حمدعبدالرحمان محمد (2+90) برای الظفره

جدول رده بندی:

1- الوحده 12 امتیاز ، 2- الشارجه 6 امتیاز - تفاضل گل صفر، 3- الاهلی 6 امتیاز - تفاضل گل صفر، 4- الظفره 2 امتیاز

گروه B

* بن یاس 2 - عجمان یک

گل‌ها: عبدالله احمد بشیر (82) و عبدالله علی الشامسی (2+90) برای بن یاس و بوریس لاندری کابی (56) برای عجمان

جدول رده بندی:

1- العین 10 امتیاز (4 بازی)، 2- عجمان 7 امتیاز - تفاضل گل 1+ (5 بازی)، 3- بن یاس 7 امتیاز - تفاضل گل 1- (5 بازی)، 4- الشباب یک امتیاز (4 بازی)

گروه C

* النصر 2 - الوصل 2

گل‌ها: انور دیبا (12 و 50 - پنالتی) برای النصر و ماهر جاسم (32) و داگلاس دوس سانتوس (37) برای الوصل

جدول رده بندی:

1- الجزیره 13 امتیاز، 2- النصر 6 امتیاز، 3- الوصل 5 امتیاز، 4- الامارات 3 امتیاز