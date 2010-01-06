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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۴۹

موافقت استاندار با ایجاد شورای عالی صنایع غذایی در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: پیشنهاد ایجاد شورای عالی صنایع غذایی در این استان مورد موافقت استاندار آذربایجان شرقی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فرخ مسجدی شامگاه سه شنبه در نشست بررسی مشکلات واحدهای صنایع غذایی آذربایجان شرقی گفت: استاندار آذربایجان شرقی با ایجاد شورای مزبور موافقت کرده و به زودی آئین نامه تشکیل آن ابلاغ خواهد شد.

وی یادآور شد: پیشنهاد تشکیل شورای یادشده در جریان سفراعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به آذربایجان شرقی داده شده بود.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: فعال شدن شورای عالی صنایع غذایی در استان می تواند در راستای رفع مشکلات این صنایع و ارتقای وضعیت موجود به طور موثر نقش آفرینی کند.

مسجدی با تاکید بر لزوم حمایت از صنعتگران، اضافه کرد: جایگاه آذربایجان شرقی از حیث صنایع غذایی جایگاه فعلی نیست و باید با افزایش حمایت ها و اهتمام بیشتر به صادرات، این جایگاه ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه مشکلات واحدهای کوچک بسیار بیشتر از مشکلات واحدهای بزرگ صنعتی است، افزود: می توان با اتحاد و همدلی به بازارهای خارج نفوذ کرده و زمینه حل و فصل مشکلات فعلی را فراهم کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی سیاست انقباضی دولت در اعطای تسهیلات را یکی سیاست اصولی و محوری دانست و گفت: اعمال این سیاست باعث شده است تورم کاذب ایجاد نشود.

وی با اذعان به پائین بودن منابع مالی آذربایجان شرقی، بر ضرورت تلاش برای افزایش این منابع تاکید کرد.

کد مطلب 1012268

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