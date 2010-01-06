"کاترین پاترسون" دومین سفیر ملی ادبیات کودک آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کتابک، پاترسون که به دلیل دریافت جایزه‌های معتبر جهانی مانند نیوبری و آسترید لیندگرن در دنیای ادبیات کودک و نوجوان شهرت جهانی دارد، شعار "بخوان برای زندگی‌ات" را برای دوره دو ساله‌ای که سفیر ادبیات کودکان آمریکاست برگزیده است.

مرکز کتابهای کودکان در کتابخانه کنگره آمریکا و شورای کتاب کودک آمریکا پشتیبان و اهدا کننده عنوان سفیر ملی ادبیات کودک و نوجوان آمریکا هستند. این دو نهاد هر دو سال یک بار یکی از نویسندگان و یا کوشندگان ادبیات کودکان آمریکا را به عنوان سفیر ملی ادبیات کودک برمی‌گزینند تا جامعه را درباره اهمیت آموزش و خواندن در زندگی آگاه‌تر و آشناتر کنند.

نویسنده "نان و گل سرخ" و "پلی به سوی ترابیتیا" دومین نویسنده‌ای است که به عنوان سفیر ملی ادبیات کودک آمریکا برگزیده می‌شود و برای دو سال آینده با این عنوان برای محکمتر شدن پیوند بین کودکان و کتاب فعالت خواهد کرد.