بازیگری من آواز خواندن در صحنه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شجریان ضمن بیان این مطلب با حضور درشانزدهمین نشست تخصصی انجمن بازیگران سینمای ایران با هنرمندان ، در پاسخ به سئوالی مبنی بر وجه تشابه فن بیان در گویندگی و بازیگری تئاتر و سینما گفت : بازیگر تئاتر وقتی روی صحنه می رود با بیان خود بازی می کند و مخاطب را تحت تاثیر قرار می دهد،بازیگر سینما هم همینطور زمانی که مقابل دوربین قرار می گیرد با قدرت بیان خود نقشی را ایفا می کند ؛ خواننده وقتی روی صحنه آواز می خواند باید به گونه ای شعر را در لحن و آواز خود روایت کند که مانند یک هنرپیشه تاثیرعمیقی در وجود شنونده بگذارد و این نکته ای بود که استاد مهرتاش بر روی آن تاکید بسیاری داشت و معتقد به فن بیان در آواز موسیقی ایرانی بود در واقع آواز هم باید به لطافت طبع و زیبایی بیان بازیگر باشد.

وی در ادامه افزود : سال 1347 بود که در رادیو برنامه اجرا می کردم، استاد بنان در آن زمان ، دوران بازنشستگی خود را سپری می کرد اما هفته ای دوبار به استودیو می آمد تا آواز خواننده ها را بشنود و اشکالات احتمالی آنها را گوشزد کند یک روز به من گفت که تاکید نابجا روی کلمات نداشته باشم و همانگونه که حرف می زنم آواز بخوانم چراکه کشش های بی جا باعث می شود که شعر از فرم درست خود خارج شود.

شجریان در ادامه حسن اخلاق هنرمند را اصلی مهم عنوان کرد و گفت : یکی از نکات مهم که تاثیر فراوانی در بارور شدن هنر هنرمند دارد و مستقیما در مردم نیز تاثیر می گذارد اخلاق و رفتار خوب هنرمند است و مردم هنرمند را باید به گونه ای بشناسند که ارزش هنرمندی داشته باشد چراکه هنر برای انسانیت است و یک هنرمند نباید زندگی خود را با شک و قضاوت های بی جا پیش ببرد ؛یکی دیگر از مسائلی که باید رعایت شود این است که هنرخود را دست کم نگیریم و در هر محفلی هنرمان را عرضه نکنیم باید هنر یک هنرمند به گونه ای عرضه شود که ارزش خودش را پیدا کند و این امر میسر نمی شود مگر اینکه رفتار خود هنرمند هم هنرمندانه باشد.

در ادامه این نشست علی دهکردی عضو هیئت مدیره انجمن بازیگران درباره چگونگی ایجاد اعتماد بین هنرمند و مخاطب سئوال کرد و استاد آواز ایران در پاسخ گفت : هیچ هنرمندی در تمام حوزه های هنری نمی تواند در پشت دفتر نگاه خود پنهان شود چراکه دو پدیده در وجود همه انسانها وجود دارد که به صورت فرستنده و گیرنده در ارتباط های اجتماعی تاثیر گذار است یکی از این دو عنصر صدا و دیگری نگاه است و من با این دو پدیده سالهای سال زندگی کرده ام.

وی در ادامه افزود : انسان ها در مواجه با هم تحت تاثیر موج نگاه یکدیگر قرار می گیرند که این موج هم در کنسرت و هم در بازی تئاتر و در اجراهای زنده وجود دارد و من هنگام اجرا با یک نگاه به سالن موج مثبت سالن را دریافت می کنم؛ صدا هم یکی دیگر از این پدیده های است ، من تمام زندگی خود را با صدا گذرانده ام و با شنیدن صدای یک فرد به راحتی می توان احساس و آنچه درون او می گذرد را دریافت کنم به همین دلیل این دو عامل پلی برای ایجاد اعتماد بین دو طرف است .

ضرورت ایجاد تنوع در سازها یکی دیگر از بحث های مطرح در نشست انجمن بازیگران سینمای ایران با شجریان بود و استاد آواز ایران در پاسخ به این بحث لزوم تحول در سازهای موسیقی ایران را مهم ارزیابی کرد و گفت : اگر ابزار کار در هر هنری بیشتر شود به طبع تنوع نیز افزایش پیدا می کند،برای اجرای موسیقی ایران 115 نوع ساز داریم که اغلب هم محلی است به همین دلیل در اجرای ارکسترهای موسیقی ایرانی نیاز به تنوع سازهای ایرانی را احساس کردم تا به واسطه همین تنوع ،رنگ و وسعت بیشتری به ارکسترهای موسیقی ایرانی بدهیم .

به گزارش مهر ، استاد شجریان در ادامه افزود : نیاز به صدای بم در ارکسترهای موسیقی ایرانی یکی از عواملی بود که نیاز به این تنوع را بیشتر می کرد چراکه بم ترین ساز ایرانی عود است برهمین اساس به این فکرافتادم که سازهای جدید را به سازهای موسیقی ایران اضافه کنم و از آنجا که آشنایی با حرفه سازسازی در طول سالها فعالیت خود داشتم سازهای جدیدی چون "بم ساز"، صراحی" "کرشمه"،"ساغر" را ساختم و در کنسرت های خود نیز اجرا کردم و امیدوارم دیگر هنرمندان این ضرورت را نیز احساس کنند و در این زمینه اقدام های موثری انجام دهند .

یکی دیگر از سئوالات به ریتم در موسیقی و ارزش سکوت در بیان واژه ها اختصاص داشت و شجریان در پاسخ به این سئوال گفت : ریتم اساس زندگی و همان زمانبندی است که هر پدیده ای وجود دارد و ریتم در آواز حرف اول را می زند و سکوت هم بخشی از موسیقی است در واقع سکوت بین فواصل موسیقایی فرصتی است برای خوب گوش دادن و هضم کلمه به کلمه شعر در آواز است.