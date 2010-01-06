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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۲۳

اعلایی در گفتگو با مهر:

مشکلات ایلام را با کمک مردم حل می کنم/ فردی رسانه ای هستم

مشکلات ایلام را با کمک مردم حل می کنم/ فردی رسانه ای هستم

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: مردم استان ایلام در کشور بی نظیر هستند و به کمک مردم این استان مشکلات اسان را حل می کنم.

استاندار جدید ایلام سه روز پس از انتصاب به این سمت در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: هنوز پایم به ایلام نرسیده اما از استان ایلام بطور کلی شناخت دارم و برای خدمت آماده ام.

وی ادامه داد: مشکلات استان ایلام را تک به تک و با کمک مردم خوب استان حل می کنم و در این خصوص دست نخبگان و مردم ایلام را می فشارم.

اعلایی با اشاره به اینکه مردم استان ایلام در کشور بی نظیر هستند، خاطرنشان کرد: با نمایندگان مردم ایلام نیز در مجلس شورای اسلامی نیز تعامل دارم.

فردی رسانه ای هستم

وی افزود: فردی رسانه ای هستم و همین که به ایلام وارد شوم برنامه های خود را تشریح خواهم کرد.

اعلایی در پایان یادآور شد: مشکلات و مطالبات مردم استان ایلام نیز پیگیری خواهم کرد.

کد مطلب 1012271

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