اصلاح قانون گمرکات در دستور کار این کمیسیون قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، ارسلان فتحی پور افزود: ضمن رفع نارسایی ها و خلاءهای قانونی موجود، باید اقدامهای لازم برای ساختارسازی شیوه های نوین گمرکی و لحاظ نمودن فرآیندهای نوین عملیات در قانون جدید صورت گیرد.

وی با بیان آنکه فرآیند رشد و توسعه اقتصاد در آینده به میزان زیادی به توسعه تجارت وابسته خواهد بود، تصریح کرد: برای اینکه از این مجرا مشکلی پدیدار نشود باید بتوان زیرساختها را با شیوه ها و عملیات نوین دنیا سازگار و همسو کرد.

نماینده مردم کلیبر و هوراند اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس از حداکثر توان کارشناسی موجود کشور در راستای اصلاح قانون گمرک بهره برداری خواهد کرد تا لایحه اصلاحی پیشنهادی را به نحو جامع تقدیم مجلس نماید.

فتحی پور گمرکات را از مهمترین زیرساختهای فیزیکی اقتصاد و توسعه تجارت ذکر و تاکید کرد: تسریع در گردش امور گمرکی و نقل و انتقال سریع کالا در مبادی ورودی و خروجی نقش موثریی در رونق اقتصاد خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه بخشی از قوانین گمرکات ناظر برعملیات داخلی آنها مانند روابط درون سازمانی، تقسیم کار و فرایندهای عملیاتی و مدیریت منابع است، گفت: بخش دیگر ناظر بر روابط برون سازمانی، تعامل با عوامل فعال در عرصه تجارت و اقتصاد و دیگر دستگاهها است .