تاکید کلانشهرها بر اجرایی شدن طرح برداشت مترو از صندوق ذخیره ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که روز گذشته در تهران برگزار شد معاونان حمل و نقل و ترافیک کلانشهرها ضمن بررسی تاثیرات تخصیص اعتبارات تصویب شده بر توسعه خطوط مترو و رفع معضل ترافیک بر اجرایی شدن هرچه سریعتر این طرح تا پیش از پایان سال جاری تاکید کردند.

در این نشست تاکید شد در صورتی که بازپرداخت اعتبارات تصویب شده برای مترو از صندوق ذخیره ارزی برعهده دولت قرار نگیرد، شهرداری ها برای تضمین باز پرداخت دچار مشکل خواهند شد و عملا طرح قابل اجرا نخواهد بود و در واقع بازپرداخت اعتبارات توسط دولت به عنوان سهم 50 درصدی آن در توسعه مترو ضمانت اجرایی شدن این طرح است.

در این نشست همچنین در مورد کمکهایی که انتظار می رود به حمل ونقل عمومی در کلانشهرها از محل بودجه سال 89 کشور صورت گیرد گفتگوهایی انجام شد و معاونان کلانشهرها با تاکید براینکه طبق قانون حمل و نقل عمومی ومدیریت مصرف سوخت دولت باید سالانه 4 هزار میلیارد تومان برای حمل و نقل درون شهری هزینه کند خواستار تحقق این قانون و افزایش اعتبارات توسعه حمل و نقل عمومی در بودجه سال آینده کشور شدند.

همچنین در این نشست عدم تصویب آیین نامه های اجرایی قانون حمل ونقل و مدیریت مصرف سوخت از سال 86 تاکنون مورد انتقاد قرار گرفت و معاونان ترافیکی کلانشهرهای کشور خواهان آن شدند که آیین نامه های اجرایی این قانون سریعتر به تصویب برسد.

براساس این گزارش، معاونان کلانشهرها در مورد یارانه های بلیت اتوبوس و مترو نیز گفتگو و تبادل نظر کردند و با تاکید بر ماده90 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه که بر اساس آن چنانچه دولت به‌ هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید خواهان آن شدند که دولت مابه التفاوت قیمت واقعی بلیتهای اتوبوس و مترو را با آنچه از مردم اخذ می شود پرداخت کند.

در این نشست معاونان حمل ونقل و ترافیک کلانشهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، قم، رشت و همدان حضور داشتند.